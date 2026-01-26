 Aller au contenu principal
Peu de raffineries signalent des problèmes alors qu'un froid intense s'installe sur la côte américaine du Golfe du Mexique
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 04:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Erwin Seba

Peu de raffineries ont signalé des problèmes dimanche, en ce premier jour de froid intense sur la côte américaine du Golfe du Mexique, qui abrite environ la moitié de la capacité de raffinage de pétrole brut du pays.

Exxon Mobil XOM.N a déclaré qu'il fermait des unités dans son complexe pétrochimique de Baytown, au Texas, à l'est de Houston, en raison du temps glacial.

Les températures à Baytown sont de 26 degrés Fahrenheit (moins 4 Celsius), selon les données d'AccuWeather.com.

Exxon n'a pas précisé quelles unités étaient à l'arrêt dans le complexe, qui comprend une usine chimique, une usine d'oléfines, un craqueur d'éthane et la raffinerie de 564 440 barils par jour (bpd).

Citgo Petroleum a déclaré qu'un dysfonctionnement avait déclenché une torchère dans l'usine Est de sa raffinerie de Corpus Christi (Texas), d'une capacité de 165 000 barils par jour, dimanche.

Citgo n'a pas précisé si les conditions météorologiques étaient à l'origine de ce dysfonctionnement qui a nécessité l'utilisation du système de torche de sécurité de la raffinerie. Les raffineries utilisent leur système de torche lorsque les hydrocarbures ne peuvent pas être traités normalement.

