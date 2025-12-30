Peu de mouvements attendus en Europe

(AOF) - Au lendemain d’une séance où les principaux indices européens ont terminé la journée proche de leur point d’équilibre, peu de changements sont attendus à l’ouverture de la dernière séance complète de l’année. Demain sera un jour férié en Allemagne, en Italie ou au Japon, et une demi-séance en France, au Royaume-Uni, ou en Espagne. Les investisseurs se contenteront de surveiller un indicateur sur l’immobilier américain et les Minutes de la Fed, qui seront dévoilées après la clôture en Europe. En attendant, le CAC 40 devrait débuter la séance en repli insignifiant de 0,02%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Atos

Hier, Atos a annoncé la signature d'un accord engageant pour la cession de ses activités sud-américaines au Brésilien Semantix. Cette opération, qui fait partie du plan Genesis destiné à ramener le groupe français à une croissance durable et rentable en se recentrant sur les géographies et les actifs clés, comprend 2 800 professionnels à travers le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Colombie, l'Uruguay et le Pérou. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé. Cette transaction devrait être finalisée dans les prochains mois, une fois toutes les conditions préalables remplies.

Oncodesign Precision Medicine

(OPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques) et Navigo Proteins GmbH (entreprise biopharmaceutique allemande spécialisée dans la découverte et le développement de nouvelles approches de médecine de précision basées sur la plateforme technologique Affilin) annoncent conjointement la fin de leur accord de collaboration signé en mai 2024.

Solutions 30

Solutions 30, spécialiste européen des services multi-techniques de proximité pour les secteurs des télécommunications, de l’énergie et du numérique, annonce que Alexander Sator a décidé de démissionner de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, afin de se consacrer pleinement à ses autres projets professionnels. Cette démission prendra effet le 31 décembre 2025.

Thales

Lundi, Thales s'est vu attribuer un contrat qu'il qualifie de majeur au Royaume-Uni par le Defence Equipment and Support (DE&S). L'objectif est de concevoir, développer et livrer la prochaine génération de centres de commandement autonomes portables, marquant une avancée significative dans la transformation des capacités de lutte contre les mines pour la Royal Navy.

Les chiffres macroéconomiques

L'actualité macro-économique sera exclusivement américaine avec à 15h, l'indice S&P Case-Shiller du prix des logements en octobre et à 20h, les Minutes de la Fed.

Sur le marché des devises, l'euro est en très légère hausse face au billet vert (+0,08%) et se négocie à 1,1779 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé en légère hausse, en l'absence de catalyseurs et sur fond de faibles volumes à l'orée d'une semaine une nouvelle fois écourtée. Sur le front des valeurs, Atos s'est invité en tête du palmarès de l'indice SBF 120 après la cession de ses actifs en Amérique du Sud au Brésilien Semantix. Sur le plan géopolitique, Donald Trump a affiché son optimisme pour trouver une issue favorable à la guerre en Ukraine, évoquant de "nombreux progrès". Le CAC 40 a progressé de 0,10%, à 8 112,02 points et l’EuroStoxx de 0,17%, à 5 755,93 points.

Hier à Wall Street

Quasiment stable vendredi, les indices américains ont terminé la séance de lundi en repli, sous l’effet de quelques prises de bénéfices après le rallye haussier du début de la semaine dernière. Le secteur des valeurs technologiques a été le plus touché, même si la baisse des indices a été minime et dans un volume d’affaires plutôt faible en pleine trêve des confiseurs. Le Dow Jones a cédé 0,51%, à 48 461,93 points, le Nasdaq Composite a perdu 0,50%, à 23 474,34 points, et le S&P 500 s’est affaissé de 0,34%, à 6 905,75 points.