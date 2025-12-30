France: L'AFT prévoit toujours d'émettre 310 milliards d'euros à moyen et long termes en 2026

Une Marianne et les couleurs tricolores du drapeau français

La France maintient son programme d'emprunt pour l'an prochain, même si son ‍besoin de financement pourrait être amené à évoluer en fonction de la loi de finances pour 2026, a fait savoir ‌mardi l'Agence France Trésor (AFT), chargée de la gestion de la dette publique.

Son programme de financement prévoit 310 milliards ​d'euros d'emprunts à moyen et long termes l'année ⁠prochaine, nets des rachats, une prévision inchangée par rapport aux chiffres communiqués en octobre.

"Le besoin de ⁠financement est susceptible ‍d’être ajusté, si nécessaire, en fonction de la ⁠loi de finances pour 2026", précise l'AFT.

A défaut pour l'heure de budget pour l'année prochaine, une loi spéciale visant ​à permettre à l'exécutif de percevoir l'impôt et d'emprunter sur les marchés a été promulguée samedi. Les discussions budgétaires au ⁠Parlement doivent reprendre en janvier.

Pour 2026, l'AFT prévoit ​d'émettre par adjudication une nouvelle souche de référence ​à trois ​ans, une autre à 5/6 ans et une autre à ​10 ans.

L'agence analysera par ailleurs ⁠les perspectives d’émission par syndication d’une nouvelle ligne d’une maturité 20 ans et une autre de maturité 30 ans, en fonction des conditions de marché.

L’AFT a également déclaré examiner l’opportunité ‌de créer par syndication une OAT verte de maturité plus courte que les OAT vertes nominales aujourd’hui existantes (de maturité 2039), et d'émettre par adjudication une nouvelle obligation indexée sur l’inflation européenne de maturité 10 ans.

