Peu de classes d'actifs épargnées par la décollecte hebdomadaire des fonds

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs se préparent au pire. Entre le 14 et le 20 avril, les fonds actions, obligations et monétaires ont tous trois enregistré des rachats nets, selon le "Flow Show", le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Les premiers ont rendu 17,5 milliards de dollars nets (16,2 milliards d’euros) à leurs porteurs de parts, un plus bas depuis le début de l’année, contre -8,7 milliards pour leurs confrères obligataires. Les fonds monétaires, ont, quant à eux, enregistré 55,4 milliards de dollars de retraits nets. Seuls les fonds or s'en sortent, avec +0,9 milliard (quatorzième semaine de collecte consécutive).

La catégorie des fonds obligataires, qui avait connu un petit répit début avril, après trois longs mois de flux nets négatifs, se retrouve donc à nouveau dans le rouge. La décollecte se concentre une nouvelle fois sur le segment du crédit, avec des retraits de 3,9 milliards de dollars pour les fonds investment grade, 1,9 milliard pour les fonds high yield, et 1,1 milliard pour les fonds de dettes émergentes. A l’inverse, les investisseurs continuent de se réfugier dans la dette souveraine (+1,3 milliard de dollars), et la dette bancaire (+0,7 milliard).

Sur les actions, les investisseurs ont retiré leurs encours des fonds actions américaines (-19 milliards de dollars) et européennes (-2,9 milliards), pour en placer sur les émergentes (+2,5 milliards), et sur les Japonaises (+0,2 milliard). Sur le marché des fonds actions américaines, aucun fonds catégorisé par un style de gestion n’a su, cette semaine, conserver ses porteurs de parts. Les fonds de grandes capitalisations ont rendu 19,6 milliards de dollars, les stratégies croissances 3,3 milliards, et les fonds value 1 milliard. A l’inverse, les paris sectoriels ont davantage séduit, avec un podium composé des fonds du secteur des matériaux (+2,9 milliards de dollars), de l’immobilier (+1 milliard) et de la tech (+0,8 milliard).