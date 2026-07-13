Pétrole, taux et semi-conducteurs plombent Wall Street

Les marchés américains ont terminé en baisse lundi, pénalisés par la flambée du pétrole, le regain de tensions entre les Etats-Unis et l'Iran et la remontée des anticipations de hausse des taux avant les chiffres de l'inflation. Le S&P 500 a reculé de -0,79% à 7 515,8 points, le Nasdaq 100 a perdu -1,88% à 29 264,1 points, tandis que le Dow Jones a limité ses pertes à -0,26% à 52 498,8 points.

La géopolitique a repris le contrôle de la séance après de nouvelles frappes échangées entre Washington et Téhéran. La pression vendeuse est restée constante tout au long de la séance, sans véritable tentative de rebond des principaux indices.

L'Iran a déclaré le détroit d'Ormuz fermé "jusqu'à nouvel ordre", tandis que Donald Trump a annoncé le rétablissement du blocus américain visant les navires iraniens et l'imposition d'un droit de 20% sur les cargaisons transitant par la zone. Le commandement central américain a précisé que le blocage du trafic maritime entrant et sortant des ports iraniens reprendrait le 14 juillet à 16 heures, heure de New York (22 heures en France).

Face à la persistance des incertitudes sur les flux pétroliers, le brut a bondi de près de 9% pour remonter à un plus haut de trois semaines. Cette hausse a soutenu les majors pétrolières et les valeurs parapétrolières, permettant au secteur énergétique de se hisser en haut du podium et au Dow Jones, davantage exposé aux secteurs cycliques traditionnels, de mieux résister que le S&P 500 et le Nasdaq.

La pression s'est simultanément déplacée vers le marché obligataire. Le rendement du Treasury à dix ans est remonté à 4,61%, son plus haut niveau depuis près de deux mois, tandis que le taux à deux ans est remonté à son plus haut niveau depuis février 2025 à 4,27%. Le très influent membre du FOM Christopher Waller a averti qu'une nouvelle surprise haussière sur l'inflation pourrait justifier un relèvement des taux à court terme, donnant davantage de poids à la publication de l'indice des prix à la consommation de juin prévue demain.

Dans ce contexte, les secteurs sensibles aux taux ont logiquement sous-performé. La technologie a particulièrement sous-performé, pénalisée par une chute d'environ 5% de l'indice Philadelphia Semiconductor tandis que les éditeurs de logiciels ont légèrement progressé. SanDisk a perdu plus de 12% et Micron environ 4%, après le fort recul de SK Hynix en Corée du Sud (-15%), un courtier local ayant averti que le fabricant de mémoires pourrait décevoir lors de sa prochaine publication.

Taiwan Semiconductor Manufacturing a mieux résisté malgré son repli, après avoir annoncé un chiffre d'affaires de juin de 442,68 MdsTWD, en hausse de 67,9% sur un an. Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus ont progressé de 35,6%, illustrant une demande toujours robuste malgré les prises de bénéfices sur le secteur.

Les investisseurs se sont parallèlement repliés vers les segments défensifs, avec une surperformance de la consommation de base, des utilities et de la santé. Quelques petites biotechnologies ont enregistré de fortes progressions sur des nouvelles propres à chaque société, mais sans influence notable sur les grands indices.