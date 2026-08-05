Pétrole: Maurel & Prom acquiert des actifs en Amérique du Sud, valorisés à 1,3 milliard de dollars

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le groupe pétrolier français Maurel & Prom a annoncé mercredi la signature d'un accord en vue d'acquérir les actifs de la société Gran Tierra en Colombie et en Équateur, qui sont valorisés à 1,3 milliard de dollars (environ 1,1 milliard d'euros).

Cette opération doit permettre à l'entreprise de se constituer une "plateforme de premier plan" en Amérique latine, a-t-elle affirmé dans un communiqué.

La somme finale payée en numéraire par Maurel & Prom sera toutefois considérablement réduite, l'entreprise reprenant à son compte des obligations financières de Gran Tierra.

Le groupe français prendra ainsi à sa charge une dette s'élevant à 582 millions de dollars au 30 juin 2026, ainsi qu'une ligne de crédit, qualifiée de "facilité de prépaiement", de 350 millions de dollars.

Les actifs convoités ont représenté une production nette de 29.026 barils par jour (b/j) au premier semestre 2026. L'entreprise s'est fixé pour objectif d'augmenter cette production à 40.000 b/j à l'horizon 2029-2030, ajoutant que les réserves certifiées de ces actifs sont de 144 millions de baril.

Avec cette transaction, Maurel & Prom renforcerait sa présence en Colombie, où le groupe possède déjà une licence gazière, en mettant la main sur des actifs dans plusieurs bassins pétroliers de la région.

Ceux-ci incluent des champs dits "matures", c'est-à-dire exploités depuis de nombreuses années mais qui conservent un potentiel de récupération, selon l'entreprise.

Cet accord marquerait par ailleurs l'entrée du groupe en Equateur, dans le bassin de l'Oriente (partie amazonienne du pays), via un portefeuille d'actifs allant de la production à l'exploration de nouveaux gisements.

L'opération devrait être finalisée autour du 31 décembre prochain, espère Maurel & Prom.

Elle reste soumise à plusieurs conditions, dont le feu vert des actionnaires de Gran Tierra, l'accord de ses créanciers et les autorisations réglementaires en Colombie et en Equateur.