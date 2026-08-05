La société Hobum Oleochemicals développe, à Hambourg, des matières premières chimiques durables issues d'huiles végétales renouvelables.

L'activité économique en zone euro a bondi en juillet, ‌à son plus haut niveau en huit mois, grâce au redressement des services et un renforcement du secteur manufacturier, mais l'évolution incertaine ​du conflit au Moyen-Orient continue d'assombrir les perspectives, montre une enquête publiée mercredi.

L'indice composite définitif des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro, compilé par S&P Global, est ressorti à 52,0 en juillet, contre une estimation "flash" à 51,9 et un chiffre de 50,0 en ​juin. Il passait ainsi pour la première fois en territoire d'expansion depuis mars alors que la barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

"L'indice PMI définitif de ​juillet confirme la résilience encourageante de l'économie de la zone euro ⁠au regard du conflit en cours au Moyen-Orient, mais souligne également la manière dont le climat des affaires est ‌influencé par l'évolution du paysage géopolitique", note Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence.

Les nouvelles commandes, indicateur clé de la demande, ont progressé à leur rythme le plus rapide depuis novembre, portées par ​la reprise des commandes de services et ‌une légère accélération de la croissance des commandes dans l'industrie. Les commandes à l'exportation sont ⁠restées faibles, même si leur repli s'est fait au rythme le plus modéré depuis un peu plus d'un an.

L'indice PMI couvrant le secteur des services a atteint en juillet un sommet de cinq mois, à 51,7, contre 49,4 en juin, légèrement au-dessus d'une estimation ⁠préliminaire qui le donnait à ‌51,6. Il s'agit de la première expansion du secteur depuis mars.

La reprise enregistrée en juillet s'est reflétée ⁠dans toute la zone euro. L'Allemagne a enregistré sa première hausse de la production du secteur privé depuis mars, tandis que ‌l'Italie et l'Espagne ont toutes deux affiché une croissance plus soutenue. L'Espagne s'est particulièrement distinguée, réalisant sa meilleure ⁠performance depuis plus d'un an et demi. La France est restée à l'écart, son activité ⁠continuant de se contracter, mais ‌à un rythme plus modéré.

L'emploi s'est stabilisé en juillet, mettant fin à six mois de pertes d'emplois. La confiance des entreprises a ​atteint son plus haut niveau en cinq mois, même si elle ‌demeure inférieure aux niveaux observés avant la guerre américano-israélienne contre l'Iran, déclenchée le 28 février.

Concernant les prix, l'inflation des coûts des intrants a ralenti à son ​rythme le plus bas en cinq mois et l'inflation des prix à la production a atteint son niveau le plus faible depuis mars, ce qui devrait constituer un soulagement pour les consommateurs et aux responsables de la Banque centrale européenne (BCE). Ces ⁠deux indicateurs restent cependant élevés par rapport aux moyennes historiques des enquêtes.

L'inflation dans les pays de la zone euro a atteint 2,9% en juillet, contre 2,8% le mois précédent, selon les données officielles publiées la semaine dernière. Ce chiffre renforce la probabilité d'une nouvelle hausse des taux de la BCE, ce qui pourrait accentuer la pression sur la demande, les ménages réduisant leurs dépenses.

Une enquête Reuters, publiée le mois dernier, montre que la BCE relèvera son principal taux de dépôt en septembre.

(Rédigé par Jonathan Cable; version ​française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)