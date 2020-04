Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole-L'Opep+ débat d'une baisse massive de la production-sces Reuters • 09/04/2020 à 16:59









LONDRES, 9 avril (Reuters) - L'Opep, ses partenaires et d'autres pays producteurs de pétrole vont débattre jeudi d'une réduction de la production qui pourrait atteindre 20 millions de barils par jour (bpj), soit environ 20% du total mondial, a-t-on appris de source proche de l'organisation et de source russe. "Il s'agit d'un accord mondial", a déclaré la première source, sans préciser si les Etats-Unis en faisait partie, ce a quoi tiennent la Russie et les Etats membres de l'Opep. Selon une autre source proche du cartel et la source russe, la Russie et l'Arabie saoudite, pays leader au sein de l'Opep, sont parvenues à surmonter les divergences qui faisaient obstacle à la conclusion d'un nouvel accord sur la réduction de la production. (Rédaction Opep, version française Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

