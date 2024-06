Pétrole: l'AIE prévoit une stabilisation de la demande d'ici à 2030

(AOF) - Les nouvelles perspectives à moyen terme de l’AIE prévoient un approvisionnement "confortable" des marchés pétroliers jusqu’en 2030. La croissance de la demande mondiale devrait ralentir dans les années à venir à mesure que progressent les transitions énergétiques, tandis que la production mondiale devrait augmenter, atténuant les tensions sur le marché et poussant les capacités inutilisées vers des niveaux jamais vus en dehors de la crise sanitaire.

La demande mondiale de pétrole, qui, biocarburants inclus, s'élevait à un peu plus de 102 millions de barils par jour en 2023, se stabiliserait à près de 106 millions de barils par jour vers la fin de cette décennie.

L'AIE prévoit que la forte demande des économies à croissance rapide d'Asie, ainsi que des secteurs de l'aviation et de la pétrochimie, entraînera une hausse de la consommation, mais que ces gains seront de plus en plus compensés par des facteurs tels que l'augmentation des ventes de voitures électriques, l'amélioration du rendement énergétique des véhicules thermiques, la baisse de l'utilisation du pétrole pour la production d'électricité au Moyen-Orient ainsi que par des changements économiques structurels.

En parallèle, l'augmentation de la capacité mondiale de production, menée par les États-Unis et d'autres producteurs du continent américain, devrait dépasser la croissance de la demande d'ici 2030. La capacité totale devrait avoisiner les 114 millions de barils par jour d'ici 2030, soit 8 millions de barils par jour au-dessus de la demande mondiale projetée.