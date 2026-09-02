Pétrole et taux ravivent les vieux démons de septembre

Traditionnellement peu favorable aux marchés, le mois qui débute ne semble pour l'instant pas faillir à sa réputation. La morosité domine en effet sur les places européennes : au gong final, le CAC 40 recule de 0,26%, à 8 281 points, faisant jeu égal avec Londres (-0,26% aussi). En revanche, le repli est plus prononcé à Francfort, où le DAX abandonne 0,49%.

Un vent contraire souffle sur les marchés européens, confrontés à des cours du pétrole élevés et à des rendements obligataires qui retrouvent des niveaux inexplorés depuis 15 ans... et qui impactent les secteurs cycliques, à l'instar de l'automobile. Ainsi, Renault (-4,55%) et Stellantis (-2,69%) font office de lanternes rouges de l'indice mais ne font pas exception : le reste du secteur européen est aussi en berne, à l'instar de Volvo (-4,53%), Volkswagen (-3,71%), Valeo (-1,92%), Porsche (-1,53%) ou encore Michelin et Mercedes (-1,3%).

La reprise des hostilités entre Washington et Téhéran au Moyen-Orient constitue toujours une vive source d'inquiétude pour les marchés, comme en témoignent les cours élevés de l'or noir avec un Brent qui s'échange autour de 95,4 USD le baril ( 0,3%) et un WTI à 90,6 USD.

"Alors que le marché se rapproche de la saison hivernale, la nouvelle escalade en Iran ajoute une prime de risque géopolitique supplémentaire à des prix mondiaux déjà élevés", expliquait ce matin en substance Frédéric Lorec, spécialiste des hydrocarbures chez AlphaValue.

De plus, les données publiées à 16h30 par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 424,5 millions de barils lors de la semaine du 24 août, signalant une baisse de 4,5 millions de barils par rapport à la semaine précédente, là où les analystes anticipaient un repli plus timide, de l'ordre de 1,1 million de barils.

Dans ce climat d'aversion au risque, les investisseurs se tournent vers des secteurs plus défensifs, comme la santé : Novo Nordisk progresse notamment de 2,64% devant Eurofins Scientific ( 1,7%) et Sartorius ( 1,3%) ou Sanofi ( 0,4%).

L'obligataire alimente la nervosité des marchés

Le rendement de l'OAT à 10 ans évolue ainsi à 4,25% (un plus haut depuis 2011 et la crise de la dette souveraine), contre 3,37% pour un Bund de même échéance, alors que les marchés réévaluent leurs anticipations concernant la trajectoire des taux de la BCE.

Morgan Stanley relève dans ce contexte sa prévision de déficit public français, passant de 5,2% à 5,4% du PIB en 2026, soit au-dessus de l'objectif gouvernemental de 5%. La banque, qui table sur une croissance limitée à 0,4% cette année, anticipe encore un déficit supérieur à 5% en 2027, et même susceptible de se rapprocher de 6% en l'absence de budget adopté avant l'élection présidentielle. Elle a d'ailleurs repris une position vendeuse sur la dette française face aux obligations de l'Union européenne.

Le mouvement ne s'explique toutefois pas uniquement par les inquiétudes budgétaires. Selon AllianzGI, la hausse des rendements européens reflète autant les risques politiques et budgétaires qu'une amélioration des perspectives de croissance de la zone euro. Le gestionnaire y voit un environnement plus favorable à long terme pour les investisseurs obligataires.

Le mouvement gagne également les Etats-Unis, où le rendement des T-Bonds à 10 ans s'établit à 4,79%. "De part et d'autre de l'Atlantique, le renchérissement des coûts d'emprunt tient sa racine dans une réévaluation marginale de la prime d'inflation attribuable à la poursuite du conflit au Moyen-Orient. Au-delà de cet effet nominal, qui a joué un rôle secondaire, la hausse des taux récente est principalement attribuable à une réévaluation du loyer réel de l'argent", notent les experts de chez Natixis.

Sur le front macroéconomique américain, le rapport ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis a fait état, en début d'après-midi, de 38 000 créations d'emplois, là où le consensus en visait 47 000. Ce chiffre a entraîné un timide repli de la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en septembre, celle-ci passant de 68% à 66%, selon le FedWatch Tool du CME.

Les marchés devront attendre vendredi et la parution du rapport mensuel sur l'emploi américain pour en savoir davantage sur la solidité du marché du travail américain.

Du côté des valeurs

Dans le reste de l'actualité des marchés, Technip Energies n'a finalement pas remporté le contrat estimé à plus de 10 milliards de dollars avec SpaceX. Le titre recule de 4,72% après avoir progressé de 4,12% la veille.

L'action 2CRSi s'adjuge 9,25% après la décision de Portzamparc de maintenir le titre dans sa liste de petites et moyennes valeurs françaises préférées à l'achat, la "High Five".

Toujours à Paris, Société Générale recule de 1,06%, pénalisée par une dégradation de recommandation de Goldman Sachs à l'approche de sa journée investisseurs. La sanction éclipse un relèvement d'objectif de cours chez Morgan Stanley.

Ailleurs en Europe, le secteur des jeux a été animé par le rapprochement de Lottomatica (-7,63%) et Cirsa ( 20,09%) dans le cadre d'une fusion intégralement en actions, qui doit donner naissance au deuxième opérateur coté mondial des jeux et paris sportifs, avec environ 2 milliards d'euros d'Ebitda ajusté pro forma.

La société de biotechnologies sud-coréenne Alteogen annonce avoir conclu un accord d'option et de licence avec Novartis ( 0,27%) pour le développement et la commercialisation de produits sous-cutanés (SC) utilisant l'ALT-B4 (berahyaluronidase alfa) d'Alteogen.

Enfin, le pétrole rattrape aussi directement les compagnies aériennes. Ryanair abaisse son objectif de trafic pour l'exercice 2027 à 214 millions de passagers, contre 216 millions précédemment, alors que le kérosène non couvert se négocie autour de 140 dollars le baril. Le titre garde toutefois la confiance des investisseurs et progresse de 1,06% à Dublin.