Pétrole et taux, la double flambée qui refroidit Wall Street

Les indices américains devraient débuter la séance en marche arrière à l'ouverture de Wall Street, avec -0,4% pour le S&P 500 et -0,8% pour le Nasdaq 100 et le Dow Jones. Les marchés doivent en effet composer avec un renchérissement des cours du pétrole et des rendements obligataires.

A quelques semaines des élections de mi-mandat, la hausse des cours du pétrole est embarrassante pour la Maison-Blanche, qui a fait du pouvoir d'achat une de ses promesses de campagne. Embourbé, comme nombre de ses prédécesseurs, dans un conflit au Moyen-Orient, Donald Trump cherche à faire passer le rétablissement progressif des flux pétroliers pour une normalisation du marché pétrolier.

Ainsi, s'appuyant sur un graphique mystérieux qu'il relaie sur Truth Social, le républicain affirme que "le pétrole est revenu à ses niveaux d'avant-guerre", sans qu'on comprenne bien s'il fait référence à son prix (ce qui serait faux) ou aux volumes qui transitent dans la région (ce qui serait trompeur). En effet, selon Kpler, les exportations de brut de la région ont retrouvé en septembre leur moyenne d'avant-guerre, à environ 16,5 millions de barils par jour hors Iran. En revanche, les flux de produits raffinés demeurent très perturbés.

Mais quoi qu'en dise Donald Trump, les chiffres sont têtus et la flambée des cours du pétrole bien réelle : le baril de WTI s'échange autour de 92,5 USD ( 4%) tandis que le Brent évolue à 105 USD ( 4,2%).

Cette nette progression est liée à des informations du média The Atlantic qui indique que la Maison-Blanche aurait demandé au Pentagone d'élaborer des scénarios de frappes contre des cibles iraniennes susceptibles d'être mises à exécution avant les élections de mi-mandat américaines.

Et la situation pourrait empirer, à en croire la dernière analyse de Goldman Sachs, selon laquelle, si le recul de la consommation chinoise a contribué à atténuer les tensions sur le marché pétrolier mondial, cette tendance pourrait s'inverser. Une reprise de la demande pétrochimique chinoise pourrait ainsi réduire le rôle modérateur joué par le pays sur ce marché.

Les taux repartent de l'avant

Par ailleurs, l'envolée des rendements obligataires, très nette depuis le début du conflit, a repris, avec un taux à 10 ans qui atteint 5,33% et un taux à 30 ans à 5,71%.

Chez Neuberger, Rob Dishner, à la tête de la division trading, estime que l'évolution des bons du Trésor américain semble surtout s'expliquer par une réévaluation des perspectives de croissance, désormais jugées non plus seulement résilientes, mais solides.

"Cette évolution est cohérente avec le changement de ton adopté par Kevin Warsh à Jackson Hole et lors de la réunion de septembre du FOMC. Il s'agit moins d'une question d'inflation ou de politique budgétaire que d'une économie où la consommation et l'investissement restent solides, tandis que le marché du travail demeure équilibré", indique-t-il.

Sur le front des statistiques, les intervenants ont pu prendre connaissance, à 14h30, des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage. Celles-ci sont ressorties 197 000 lors de la semaine du 28 septembre, en baisse de 2 000 par rapport au niveau de la semaine précédente. A titre de comparaison, le consensus anticipait 200 000 nouvelles inscriptions.

Enfin, dans l'actualité des sociétés, PepsiCo a révisé à la baisse ses objectifs annuels et prépare de nouvelles économies structurelles. Le groupe table désormais sur une progression du bénéfice par action limitée à 1% à 2% pour 2026, contre 4% à 6% espéré auparavant.

Par ailleurs, les marchés seront attentifs demain à la publication des résultats trimestriels de Delta Air Lines avant le véritable coup d'envoi de la saison des résultats outre-Atlantique mardi prochain, marqué par les publications des géants du secteur bancaire, à l'instar de JP Morgan, Goldman Sachs ou encore Wells Fargo.