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Pétrole en hausse : l'escalade américano-iranienne prime sur l'offre vénézuélienne
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 11:37
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La montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient a éclipsé les signaux d'offre supplémentaire en provenance du Venezuela et du Kurdistan irakien. Le baril de Brent a repassé en hausse la barre des 90 USD.

Le choc géopolitique a dominé la dynamique du brut. Des frappes américaines sur deux lanceurs iraniens dans l'île de Larak ont déclenché une réaction en chaîne : l'Iran a riposté en ciblant des positions américaines en Jordanie et a affirmé avoir touché un pétrolier. Les contrats à terme sur le Brent ont rebondi, portant le baril à 90,51 dollars avant un léger reflux.

L'accord avec le Venezuela n'a pas suffi

L'accord Venezuela / Etats-Unis a introduit un contrepoids haussier partiel. Washington a annoncé une prise de contrôle partielle sur plus de 65 milliards de barils de réserves prouvées vénézuéliennes, avec un objectif de production à 1,5 million de barils par jour sur 17 gisements stratégiques dans le cadre d'un partenariat de 25 ans. Trump a parallèlement indiqué que ce brut servirait à reconstituer la Réserve stratégique de pétrole américaine. Si cet accord représente un potentiel d'offre significatif à moyen terme, son impact immédiat sur les prix reste limité : les délais de montée en production et les incertitudes opérationnelles tempèrent toute anticipation baissière à court terme.

La reprise de la production kurde a apporté un signal d'offre supplémentaire, sans peser sur les cours. Après les perturbations liées aux frappes de drones dans le cadre du conflit iranien, la région du Kurdistan irakien a rétabli sa production entre 220 000 et 230 000 barils par jour, avec des exportations vers le port turc de Ceyhan remontant à environ 150 000 bpj. Ce retour progressif à la normale n'a pas suffi à contrebalancer la prime de risque liée aux affrontements directs entre Washington et Téhéran.

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1 commentaire

  • 12:06

    L'offre Venezuelienne est anecdotique à part pur quelques généreux donateurs de Trump qi vont maintenant avoir du pétrole quasi gratuit pour faire tourner leurs raffineries.

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