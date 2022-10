Pétrole : comment profiter d’un éventuel rebond de l’or noir ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le prix du pétrole a fortement augmenté, passant de 78 $ le baril de Brent début janvier 2022 à plus de 135 $ le baril en mars 2022. Depuis ce pic, les cours de l'or noir ont fortement baissé pour atteindre les 82 $ au plus en août 2022. Au moment de l'écriture de cet article, ils évoluent autour des 90 $ le baril.

Les traders et investisseurs avisés ont donc pu profiter des nombreuses opportunités que ce marché a pu offrir cette année.

Avec l'intensification du conflit armé à l'Est, les décisions de production des pays membres de l'OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole), les sanctions des pays de l'Ouest envers la Russie, ainsi que la détérioration des perspectives de croissance mondiale, le pétrole devrait encore connaître d'importants mouvements de prix.

La volatilité du pétrole : une carte à jouer ?

La volatilité est définitivement un outil que vous pouvez exploiter dans votre stratégie, surtout si vous suivez une technique de trading sur le (très) court terme comme le scalping, le day trading, voire le swing trading dans certains cas.



Pour rappel, la volatilité d'un actif correspond à la propension de cet actif à s'éloigner de son cours de Bourse moyen sur une période donnée. La volatilité est d'autant plus importante que le marché est instable.

Or, le marché du pétrole est actuellement fragile et incertain, ce qui renforce sa volatilité. Profiter activement de la volatilité des prix du pétrole peut être payant, mais il est nécessaire d'avoir un plan de trading à suivre et des règles de gestion des risques précises, car il s'agit d'une technique risquée.

Les trackers sur le pétrole

Les ETF (ou Exchange-Traded Funds) ou trackers sont des produits financiers populaires pour les investisseurs voulant s'exposer indirectement à une industrie, un actif, un secteur d'activité ou une zone géographique par exemple.

Dans le cadre de trackers exposés au marché du pétrole, certains peuvent suivre directement le cours du pétrole alors que d'autres peuvent investir dans un certain nombre d'actions du secteur du pétrole et du gaz.

Il est simple d'investir dans des trackers car ils achètent et se vendent comme une action en Bourse.

Les produits dérivés sur le pétrole

Les produits financiers sophistiqués sont une autre option en particulier pour les traders ayant plus d'expérience, pour les traders actifs ou pour les investisseurs initiés qui souhaitent dynamiser leurs portefeuilles boursiers.

Il existe de nombreux produits dérivés que vous pouvez utiliser pour vous exposer au marché du pétrole comme les contrats à terme (futures), options, turbos, warrants, etc.

Ces produits financiers sont donc des produits dérivés, c'est-à-dire que leur valeur réplique celle de l'actif sous-jacent sur lequel ils portent. Il est donc possible de profiter de différents scénarios de marché (mouvements haussiers, mais aussi mouvements baissiers) sans détenir la matière première.



De plus, les produits dérivés sont souvent associés au trading sur marge et à l'effet de levier. Cela vous permet ainsi de maximiser votre exposition au marché du pétrole en utilisant davantage de fonds que vous ne détenez réellement sur votre compte de trading. En empruntant virtuellement de l'argent à votre courtier en Bourse, vous pouvez donc trader avec un petit capital et potentiellement gagner plus. Attention cependant, car le risque de perte est également plus important ! Ces produits dérivés sont de ce fait risqués et ne conviennent pas à tous les traders ou investisseurs.

Les actions en Bourse du secteur

Certaines actions du secteur pétrolier et parapétrolier (TotalEnergies, CGG, TechnipFMC, Vallourec, etc.) ont profité de la hausse des prix du pétrole cette année. Elles pourraient d'ailleurs continuer de le faire en fonction par exemple de leurs investissements pour développer leurs activités et de l'évolution du prix du baril de pétrole.

Acheter des actions du secteur pour investir sur le pétrole et potentiellement profiter du rebond des prix du pétrole peut donc aussi être une solution intéressante. Il est cependant important de faire vos recherches pour trouver les entreprises offrant les meilleures opportunités, car toutes ne se valent pas.

Pensez à bien étudier le profil des sociétés avant de faire votre choix. Prenez en compte ses projets de développement, ses perspectives de croissance, son niveau d'endettement, sa rentabilité, ainsi que le rendement de son dividende par exemple.