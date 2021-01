Pétrole : comment investir en Bourse à l'aube d'un nouveau monde ?

La pandémie a fait chuter la demande, mais c'est surtout l'engouement des investisseurs pour les «les valeurs vertes» qui illustre un changement de cap. Les pétroliers préfèrent désormais parler de leurs projets dans les énergies renouvelables. (© DR)

La crise sanitaire et le changement climatique forcent l'industrie pétrolière à se réinventer. En Bourse, la prudence est de mise. Total, très engagé sur la voie de la transition énergétique, garde nos faveurs.

La fin du roi pétrole. Matière première la plus convoitée au monde pendant plus d'un siècle, l'or noir glisse lentement mais sûrement dans les oubliettes de l'Histoire. Et la puissante industrie pétrolière tombe avec elle.

Symbole de cette déchéance, Exxonmobil, première capitalisation boursière du monde il y a encore quelques années, ne pointe plus qu'à la 38e place de l'indice américain S&P 500. Le pétrolier pèse moins de 10% du numéro un actuel, Apple.

À la Bourse de Paris, Total n'est plus sur le podium du CAC 40 et ne vaut même plus un demi LVMH. La chute de ces géants a débuté en 2014 avec la révolution du pétrole de schiste américain. Elle s'est poursuivie en 2020. En quelques mois, le cours du baril a été divisé par trois, emporté par la crise sanitaire.

Mais l'arrêt de mort du pétrole a probablement été signé avant. Le 12 décembre 2015, la plupart des pays du monde signaient à Paris un accord historique pour lutter contre le changement climatique. Car la véritable menace pour cet hydrocarbure fortement émetteur de CO2 est là. Et, après quelques années d'atermoiement, la transition énergétique semble, cette fois, bien en marche.

Ne dites plus «pétroliers»

Depuis un an, l'engouement des investisseurs pour les «valeurs vertes» illustre un véritable changement de cap sur le sujet. Les pétroliers eux-mêmes préfèrent désormais