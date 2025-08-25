L'Europe finit dans le rouge, les investisseurs freinent leur enthousiasme sur les taux américains

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort

par Diana Mandia

(Reuters) -Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi, les investisseurs ayant tempéré leur enthousiasme quant à l'évolution des taux d'intérêt aux États-Unis après l'optimisme initial suscité par les propos du président de la Réserve fédérale la semaine dernière.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,59% à 7.843,04 points, amplifiant ses pertes vers la fin de la séance alors que le Premier ministre François Bayrou, confronté à une rentrée politique et sociale périlleuse qui le verra défendre le budget 2026, a annoncé qu'il sollicitera un vote de confiance au Parlement le 8 septembre.

Le Dax allemand a pour sa part perdu 0,42%. La Bourse de Londres était fermée lundi en raison d'un jour férié.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une baisse de 0,86%, le FTSEurofirst 300 a perdu 0,46% et le Stoxx 600 a reculé de 0,45%.

Les marchés d'actions ont adopté une approche prudente lundi lors d'une séance sans catalyseur majeur, après que Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, a ouvert la porte vendredi à une baisse des taux en septembre, sans toutefois s'engager explicitement.

Le président de la Fed a évoqué une augmentation des risques pour le marché du travail, mais l'inflation reste un sujet de préoccupation en raison de la politique commerciale de la Maison blanche, ce qui a tempéré les esprits à quelques jours de la publication des données sur les prix à la consommation personnelle (PCE), prévues vendredi, et le rapport sur l'emploi la semaine prochaine.

Le très influent président de la Fed de New York, John Williams, doit s'exprimer lundi dans la journée, et les marchés chercheront à comprendre s'il partage le point de vue de Jerome Powell sur la politique monétaire américaine.

L'attention se tourne en outre vers les résultats de Nvidia qui seront publiés mercredi et qui devraient donner un aperçu de la santé des investissements dans le secteur clé de l'intelligence artificielle.

VALEURS

Aux valeurs, Valneva a abandonné 22,1% à la Bourse de Paris pour ressortir lanterne rouge de l'indice SBF 120, après avoir annoncé lundi que l'autorité de santé américaine, la Food and drug administration (FDA), avait suspendu la licence de son vaccin contre le chikungunya aux Etats-Unis.

Ailleurs en Europe, Puma a pris 15,9% alors que d'après un article de Bloomberg publié lundi la holding contrôlée par la famille Pinault, Artemis, réfléchit à ses options concernant la marque allemande d'articles de sport.

JDE Peet's a pris 17,4% après que Keurig Dr Pepper a annoncé l'acquisition du groupe néerlandais pour 15,7 milliards d'euros.

Orsted a reculé pour sa part de 16,3% après avoir reçu l'ordre de l'administration Trump de mettre fin à la construction très avancée d'un projet éolien offshore près de Rhode Island, une décision qui risque d'aggraver les difficultés financières de l'entreprise.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,56% et le Standard & Poor's 500 de 0,10%, tandis que le Nasdaq Composite s'est retourné à la hausse et prend 0,25%.

Les détaillants de meubles RH et Wayfair reculent d'environ 5% chacun après que le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que son administration allait mener une enquête tarifaire sur les importations de meubles.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré de façon inattendue en août pour atteindre son plus haut niveau en 15 mois, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi, les analystes avertissant cependant que les perspectives économiques restent faibles.

CHANGES

Le dollar gagne 0,39% face à un panier de devises de référence après une forte baisse la semaine dernière en raison des déclarations du président de la Fed sur les taux.

L'euro perd 0,38% à 1,1671 dollar.

TAUX

Sur le marché obligataire, les rendements de la zone euro ont repris leurs gains et inversé la baisse provoquée par les propos du patron de la Fed la semaine dernière, les traders ayant réévalué cette décision et son impact sur l'Europe.

Les données de l'institut Ifo sur le moral des entreprises allemandes ont par ailleurs renforcé le sentiment que la Banque centrale européenne (BCE) pourrait encore maintenir inchangés les coûts d'emprunt.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a pris 3,8 points de base à 2,7578%. Le deux ans a gagné 3 points de base à 1,9765%

En France, où le Premier ministre François Bayrou a annoncé lundi qu'il allait solliciter un vote de confiance au Parlement le 8 septembre, le rendement de l'OAT à dix ans a gagné 7,6 points de base à 3,4901%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans progresse de 2,9 points de base à 4,2868%, tandis que celui de son homologue à deux ans avance de 4,8 points de base à 3,7362%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse, les traders s'inquiétant d'une éventuelle perturbation de l'approvisionnement russe en raison de nouvelles sanctions américaines et d'attaques ukrainiennes visant les infrastructures énergétiques de Moscou.

Le Brent gagne 1,73% à 68,90 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,98% à 64,92 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)