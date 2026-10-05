Pétrole brut de la mer du Nord : Vitol continue de multiplier les offres, mais aucune transaction n'a été conclue

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La société de négoce de matières premières Vitol est revenue lundi sur la fenêtre de négociation de la mer du Nord pour soumettre des offres sur différentes qualités, mais aucune transaction n'a été conclue.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont exprimées en « franco à bord » (FOB), sauf si elles sont spécifiées en « coût, assurance et fret » (CAF) ou « livré sur lieu » (DLP).

* Aucune transaction n’a été conclue.

* Brent/Ninian: Vitol a proposé un prix pour une cargaison à livrer entre le 20 octobre et le 5 novembre au cours du Brent daté majoré de 24,15 dollars CIF Rotterdam.

* Selon les calculs de Reuters, cette offre sur le Brent correspondait à environ le cours du Brent daté majoré de 18,63 dollars sur une base FOB.

* Forties: Vitol a proposé un prix pour un chargement du 20 octobre au 5 novembre au cours du Brent daté majorée de 22,50 $ CIF Rotterdam.

* Selon les calculs de Reuters, cette offre sur le Forties correspondait à peu près au cours du Brent daté majoré de 18,55 dollars sur une base FOB.

* Troll: Vitol a proposé pour une cargaison du 17 au 22 octobre un prix égal au cours du Brent daté majoré de 24,45 dollars CIF Rotterdam.

* L'offre sur le Troll équivalait à environ le cours du Brent daté plus 21,28 dollars sur une base FOB, selon les calculs de Reuters.

* WTI Midland: Vitol a proposé un prix pour une cargaison du 20 au 24 octobre à un prix égal au cours du Brent daté majoré de 22,00 $ CIF Rotterdam.

* L'offre pour Midland correspondait à environ le cours du Brent daté plus 18,78 dollars FOB, selon les calculs de Reuters.

* Oseberg: Vitol a proposé pour une cargaison du 28 octobre au 2 novembre un prix égal au cours du Brent daté majoré de 21,55 $.

* Ekofisk: Vitol a proposé un prix pour une cargaison du 1er au 3 novembre au cours du Brent daté majoré de 20,95 $.

* Johan Sverdrup: BP a proposé un chargement du 20 au 22 octobre au cours du Brent daté majoré de 11,00 $.