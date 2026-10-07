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Pétrole brut de la mer du Nord – Les offres sur le Forties sont en baisse
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 18:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

Le prix du brut Forties de la mer du Nord a baissé mercredi, aucune transaction n'ayant été conclue sur la plateforme Platts, bien que les cours soient restés élevés.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont exprimées en «franco à bord» (FOB), sauf si elles sont spécifiées en «coût, assurance et fret» (CAF) ou «livré sur place».

* Aucune transaction n’a été conclue, a indiqué une source du secteur.

* Forties: Exxon a proposé un prix pour une cargaison du 22 octobre au 5 novembre à Brent daté plus 19 cents. Ce prix était en baisse par rapport à l'offre de mardi, qui s'élevait à Brent daté plus 20,10 dollars sur une base FOB.

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