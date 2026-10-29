Pétrole brut de la mer du Nord : les différentiels baissent, les vendeurs abaissent leurs offres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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Les écarts de prix entre le brut WTI Midland et celui de la mer du Nord ont baissé jeudi, les vendeurs ayant abaissé leurs offres.

PROGRAMMES DE CHARGEMENT

Les programmes de chargement de décembre ont été publiés pour les cinq qualités de référence.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont « franco à bord » (FOB), sauf si elles sont spécifiées comme « coût, assurance et fret » (CAF) ou « livré sur lieu » (DLP).

* Aucune transaction n’a été conclue, selon une source du marché.

* WTI Midland: Occidental a proposé une cargaison pour la période du 25 au 29 novembre au prix du Brent daté majoré de 4,10 $ CIF Rotterdam, en baisse par rapport à l'offre de mercredi

* Selon les calculs de Reuters, cette offre correspondait à peu près au Brent à la date de référence moins 25 cents sur une base FOB.

* Oseberg: proposé au Brent du jour majoré de 6,70 dollars pour la période du 8 au 10 novembre.

* Brent: Offert au prix du Brent à la date de référence majoré de 2,85 dollars pour la période du 24 au 26 novembre.