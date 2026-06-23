Pétrole brut de la mer du Nord – Le WTI progresse légèrement tandis que le Brent recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les écarts de prix concernant le brut américain WTI de Midland ont légèrement augmenté mardi, tandis que le Brent de la mer du Nord reculait.

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Les indications sont exprimées en « franco à bord » (FOB), sauf si elles sont spécifiées comme « coût, assurance et fret » (CAF) ou « rendu à destination » (DDP).

* Une cargaison a été négociée mardi.

* WTI Midland: Repsol a acheté à Chevron un chargement prévu du 20 au 24 juillet au prix du Brent daté majoré de 1,10 $ CIF Rotterdam.

* WTI Midland: Trafigura a fait une offre pour une cargaison du 5 au 10 juillet au prix du Brent daté majoré de 1,60 $ CIF Rotterdam.

* WTI Midland: Phillips 66 a proposé un chargement du 18 au 22 juillet au prix du Brent daté majoré de 1,00 $ CIF Rotterdam.

* Le point médian de la transaction, soit la moyenne entre l’offre la plus basse et l’enchère la plus élevée, s’élevait à Brent daté plus 1,23 $ CIF Rotterdam, ce qui équivaut à Brent daté plus 6 cents FOB, selon les calculs de Reuters.

* Lundi, Trafigura a acheté à Chevron un chargement de WTI Midland du 15 au 19 juillet au prix du Brent daté majoré de 1,10 $ CIF Rotterdam, tandis que Moeve a acheté à Vitol un chargement du 18 au 22 juillet au même niveau.

* Brent: BP a proposé un chargement du 15 au 17 juillet au prix du Brent daté moins 95 cents.

* Lundi, BP a retiré une offre portant sur les mêmes dates, au prix du Brent daté moins 80 cents.

* Johan Sverdrup: BP a proposé un chargement du 17 au 19 juillet au cours du Brent daté majoré de 3,05 dollars.