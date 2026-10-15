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Pétrole brut de la mer du Nord - Le WTI Midland recule alors que Glencore vend à Trafigura
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 20:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les écarts de prix du brut WTI Midland en Europe ont reculé jeudi, après que Glencore a vendu un chargement à Trafigura à un prix inférieur à celui d'un contrat conclu plus tôt dans la semaine.

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Les indications sont exprimées en “franco à bord” (FOB), sauf mention contraire (coût, assurance et fret ou livraison sur lieu).

* WTI Midland: Glencore a vendu à Trafigura un lot pour la période du 15 au 19 novembre, CIF Rotterdam, au prix du Brent daté majoré de 20,45 $. Cela équivaut à environ 15,85 $ de plus FOB, selon les calculs de Reuters.

* Au cours des séances de début de semaine, le WTI Midland était proposé au prix du Brent daté majoré de 22,25 $ CIF Rotterdam et s'est négocié à un prix majoré de 22,50 $ CIF Rotterdam.

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