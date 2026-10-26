Pétrole brut de la mer du Nord : BP propose le gisement Johan Sverdrup à un prix inférieur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BP a revu à la baisse le prix de son offre portant sur un chargement de pétrole norvégien provenant du gisement Johan Sverdrup dans la fenêtre Platts lundi, au cours d'une séance par ailleurs calme.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont exprimées en « franco à bord » (FOB), sauf si elles sont spécifiées en « coût, assurance et fret » (CAF) ou « rendu à destination » (DDP).

* Aucune transaction n’a été conclue.

* Johan Sverdrup: BP propose, pour la période du 5 au 7 novembre, un prix égal au Brent daté majoré de 1,15 $.

* Lors de la séance précédente, BP avait proposé un chargement de Johan Sverdrup pour des dates d’embarquement similaires au Brent daté majoré de 2,00 dollars, en baisse par rapport à une offre précédente à 2,85 dollars.