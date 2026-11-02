Pétrole brut de la mer du Nord : aucune cargaison n'a été échangée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Aucune cargaison n'a été négociée lundi, les cours ayant baissé lors de la séance précédente.
FENÊTRE PLATTS
Les indications sont exprimées en « franco à bord » (FOB), sauf si elles sont spécifiées en « coût, assurance et fret » (CAF) ou « rendu lieu » (DLP).
* Aucune transaction n’a été conclue, a indiqué une source du marché
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