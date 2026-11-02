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Pétrole brut de la mer du Nord : aucune cargaison n'a été échangée
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 22:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Aucune cargaison n'a été négociée lundi, les cours ayant baissé lors de la séance précédente.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont exprimées en « franco à bord » (FOB), sauf si elles sont spécifiées en « coût, assurance et fret » (CAF) ou « rendu lieu » (DLP).

* Aucune transaction n’a été conclue, a indiqué une source du marché

Valeurs associées

Gaz naturel
2,90 USD NYMEX -1,83%
OCCIDENTAL PETROLEUM
60,715 USD NYSE -5,13%
Pétrole Brent
104,32 USD Ice Europ -9,80%
Pétrole WTI
96,29 USD Ice Europ -7,32%
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1 commentaire

  • 30 octobre 18:49

    FOB ou DAP c'est pas le même prix ....

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Pétrole Brent
104,32 -9,80%
2CRSI
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