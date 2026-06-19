Pétrole brut d'Afrique de l'Ouest : Exxon fait une nouvelle offre pour Hungo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Précisions)

Les écarts de prix du pétrole brut d'Afrique de l'Ouest ont de nouveau baissé vendredi, l'offre abondante sur les marchés physiques se conjuguant à la perspective d'une hausse des exportations si le trafic dans le détroit d'Ormuz revenait à la normale.

* Exxon a proposé vendredi, sur la plateforme Argus Open Markets, une cargaison de Hungo angolais avec des dates de chargement du 6 au 7 août, à un prix égal au Brent daté moins 4,05 dollars le baril, a indiqué un trader.

* Par ailleurs, la raffinerie nigériane Dangote a récemment acheté un chargement de brut de Cabinda à un prix similaire, a ajouté ce trader.

* Dangote a également acheté du CJ Blend, a indiqué un autre négociant en pétrole brut, mais les détails de cette transaction sont rares.

* La faiblesse de la demande de brut en Asie a pesé sur les qualités de brut angolais, ont indiqué les traders, tandis qu’une pression à la baisse supplémentaire pourrait s’exercer sur le cycle de transactions du mois d’août si les flux transitant par le détroit d’Ormuz revenaient aux niveaux d’avant la guerre en Iran.