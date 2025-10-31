Pétrole brut américain-Stabilité des teneurs, les marchés tenant compte des facteurs d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cours du brut américain ont peu varié vendredi, selon les négociants, les marchés prenant en compte les facteurs d'approvisionnement.

Le nombre de plates-formes pétrolières américaines a diminué de six pour s'établir à 414 cette semaine, son niveau le plus bas depuis septembre, a indiqué Baker Hughes dans un rapport très suivi.

Cependant, la production américaine de pétrole et de gaz a atteint un niveau record en août, selon les données de l'Administration de l'information sur l'énergie publiées vendredi, malgré les craintes que le marché ne se dirige vers un excédent.

Au niveau mondial, l'OPEP+ devrait convenir dimanche d'une nouvelle légère augmentation des objectifs de production de pétrole pour décembre, ont déclaré trois sources au fait des négociations, le groupe modérant ses efforts pour regagner des parts de marché face aux prévisions d'une surabondance de l'offre l'année prochaine.

Le premier exportateur mondial de pétrole, l'Arabie saoudite, pourrait réduire son prix du brut de décembre pour les acheteurs asiatiques à des niveaux inférieurs à plusieurs mois en raison de l'abondance de l'offre, mais la demande pour remplacer les approvisionnements russes touchés par les sanctions occidentales pourrait limiter les réductions, ont déclaré des sources.

Dans le domaine du raffinage, la société publique Kuwait Integrated Petroleum Industries Company a retardé le redémarrage d'une unité de brut dans sa raffinerie de pétrole Al Zour, d'une capacité de 615 000 barils par jour, qui avait été fermée le 21 octobre à la suite d'un incendie, a indiqué l'IIR, l'organisme de surveillance du secteur.

Les raffineurs américains devraient disposer d'une capacité de 981 000 barils par jour au cours de la semaine se terminant le 31 octobre, augmentant ainsi la capacité de raffinage disponible de 111 000 barils par jour, a déclaré la société de recherche IIR Energy vendredi.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en novembre a baissé de 3 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 1,10 dollar et a été considéré comme acheté et offert entre une prime de 1,00 et 1,20 dollar le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain * Le Mars Sour a perdu 10 cents pour atteindre le point médian d'une décote de 1,10 $ et a été considéré comme offert entre 1,30 $ et 90 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI Midland a gagné 5 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 50 cents et a été considéré comme offert entre 30 cents et 70 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le West Texas Sour a perdu 15 cents pour atteindre le point médian d'une décote de 60 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente comprises entre 80 et 40 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 60 cents et 1,00 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent décembre LCOc1 ont augmenté de 7 cents pour s'établir à 65,07 dollars le baril vendredi.

* Les contrats à terme sur le brut WTI de décembre

CLc1 ont augmenté de 41 cents pour s'établir à 60,98 $ le baril vendredi.

* L'écart entre le Brent et le WTI s'est réduit de 10 cents pour s'établir à moins 4,33 dollars, après avoir atteint un maximum de moins 4,04 dollars et un minimum de moins 4,53 dollars.