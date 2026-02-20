 Aller au contenu principal
Pétrole brut américain-Midland, MEH restent faibles car les taux de fret élevés nuisent à la demande d'exportation
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 23:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le WTI Midland et le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, sont restés faibles vendredi, les taux de fret élevés ayant limité la demande d'exportation.

Le WTI Midland s'est négocié avec une prime de 25 cents. Jeudi, il avait atteint son niveau le plus bas depuis environ sept mois. Le MEH s'est négocié à 95 cents, son niveau le plus bas depuis plus d'un mois.

Les qualités côtières ont augmenté alors que la décote du WTI par rapport au Brent est restée importante, à moins 5,31 dollars le baril. Une décote supérieure à 4 dollars le baril entraîne généralement une augmentation de la demande de barils de l'autre côté de l'Atlantique, les négociants repérant une fenêtre d'arbitrage.

Du côté de l'offre, le nombre d'appareils de forage s'est maintenu à 409 cette semaine, selon Baker Hughes.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en mars a baissé de 5 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 2,25 dollars et a été vu acheté et offert entre une prime de 2,00 et 2,50 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1

* Mars Sour a augmenté de 15 cents pour s'échanger à la parité, et a été vu acheté et offert entre une prime de 20 cents et un escompte de 20 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1

* Le WTI Midland a gagné 10 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 25 cents et a été vu acheté et offert entre le niveau neutre et une prime de 50 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1

* Le West Texas Sour a augmenté de 35 cents pour atteindre le point médian d'un rabais de 3 $ et a été vu acheté et offert entre un rabais de 3,25 $ et 3,75 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 75 cents et 1,15 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent d'avril LCOc1 ont augmenté de 10 cents pour s'établir à 71,76 dollars le baril

* Les contrats à terme sur le pétrole brut WTI de mars

CLc1 ont perdu 4 cents pour s'établir à 66,39 dollars le baril

* L'écart entre le Brent et le WTI s'est réduit de 6 cents pour s'établir à moins 5,31 dollars, après avoir atteint un maximum de moins 5,19 dollars et un minimum de moins 5,32 dollars

