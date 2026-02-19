Pétrole brut américain-Les qualités offshore augmentent alors que l'écart entre le WTI et le Brent reste important

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les échanges physiques de produits offshore ont augmenté jeudi, selon les négociants, alors que l'écart entre les contrats à terme sur le WTI et le Brent est resté important et que les stocks nationaux de pétrole brut ont diminué.

Une décote supérieure à 4 dollars le baril entraîne généralement une hausse de la demande de barils outre-Atlantique, les négociants repérant une fenêtre d'arbitrage.

Par ailleurs, les stocks américains de brut, d'essence et de distillats ont baissé la semaine dernière, selon l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration), alors que la demande a augmenté depuis les raffineries jusqu'aux pompes à essence.

Les stocks de brut ont baissé de 9 millions de barils pour atteindre 419,8 millions de barils au cours de la semaine achevée le 13 février, a indiqué l'EIA, alors que les analystes attendaient une hausse de 2,1 millions de barils, selon un sondage Reuters. Les contrats à terme sur le pétrole ont augmenté d'environ 2 % pour s'établir à leur plus haut niveau depuis six mois, les opérateurs s'inquiétant de l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran, qui ont intensifié leurs activités militaires dans la région productrice de pétrole du Moyen-Orient .

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en mars a augmenté de 5 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 2,30 $ et a été vu offert et demandé entre une prime de 2,00 $ et 2,60 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour a augmenté de 10 cents pour atteindre le point médian d'une décote de 15 cents et a été considéré comme offert et demandé entre 25 cents et 5 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI Midland a baissé de 15 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 15 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 5 et 25 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le West Texas Sour a baissé de 45 cents pour atteindre le point médian d'un rabais de 3,35 $ et a été offert et demandé entre 3,45 $ et 3,25 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 75 cents et 95 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent d'avril LCOc1 ont augmenté de 1,31 $ pour s'établir à 71,66 $ le baril

* Les contrats à terme sur le brut WTI de mars CLc1 ont augmenté de 1,24 $ pour s'établir à 66,43 $ le baril

* L'écart entre le Brent et le WTI s'est réduit de 6 cents pour s'établir à moins 5,24 $, après avoir atteint un sommet de moins 5,18 $ et un creux de moins 5,33 $