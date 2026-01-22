Pétrole brut américain-Les qualités de brut s'assouplissent largement le dernier jour de la période de reconduction des contrats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les qualités de brut côtier se sont largement détendues mercredi, selon les négociants, au dernier jour de la période volatile de reconduction des contrats.

Les négociants profitent de la période de reconduction de trois jours pour ajuster leurs assortiments de brut, équilibrer leurs positions et réduire leur exposition à la suite de l'expiration du contrat à terme sur le pétrole brut américain.

Les prix de reconduction des positions à terme sur le pétrole brut américain de février à mars se sont négociés à 15 cents le baril.

Les stocks américains de brut, d'essence et de distillats ont augmenté la semaine dernière en raison de la baisse de la demande des raffineries et des consommateurs, a indiqué jeudi l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration).

Les stocks de brut ont augmenté de 3,6 millions de barils pour atteindre 426 millions de barils au cours de la semaine achevée le 16 janvier, a indiqué l'EIA, alors que les analystes attendaient une hausse de 1,13 million de barils, selon un sondage Reuters.

Valero VLO.N et Phillips 66 PSX.N ont acheté des cargaisons de pétrole brut vénézuélien, ont indiqué des sources mercredi, les premières transactions par les raffineurs américains de la côte du Golfe dans le cadre de l'accord de Washington avec Caracas pour exporter jusqu'à 50 millions de barils. Le pétrole sera vendu sur le marché mondial, mais l'administration a exigé que la majorité soit vendue aux États-Unis, a déclaré un responsable américain.

Par ailleurs, le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré que le monde devait plus que doubler sa production de pétrole.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en février a perdu 12 cents au point médian d'une prime de 1,23 dollar et a été vu demandé et offert entre une prime de 95 cents et 1,50 dollar le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Le Mars Sour a baissé au point médian d'une décote de 50 cents et a été vu demandé et offert entre 75 cents et 25 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI Midland est resté inchangé au point médian d'une prime de 75 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une prime de 50 cents et 1,00 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1

* Le West Texas Sour s'est raffermi de 20 cents pour atteindre le point médian d'une décote de 3,05 $ et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une décote de 3,25 $ et de 2,85 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain.

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 70 cents et 1,10 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Les contrats à terme ICE Brent mars LCOc1 ont perdu 1,18 $ pour s'établir à 64,06 $ le baril jeudi.

* Les contrats à terme sur le brut WTI de mars CLc1 ont perdu 1,26 $ pour s'établir à 59,36 $ le baril jeudi.

* Le spread Brent/WTI s'est élargi de 8 cents pour se négocier en dernier lieu à moins 4,70 dollars, après avoir atteint un maximum de moins 4,51 dollars et un minimum de moins 4,73 dollars.