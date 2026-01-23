Du Texas à New York, avis de forte tempête hivernale sur les Etats-Unis

Des passants bravent le froid en traversant le pont de Brooklyn, dans le quartier de Manhattan à New York, le 21 janvier 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

"Neige abondante", "accumulations de glace catastrophiques" et "températures glaciales": les services météo américains avertissent vendredi de l'arrivée d'une "tempête hivernale majeure", qui devraient entraîner de fortes perturbations dans les transports et sur le réseau électrique d'une bonne partie des Etats-Unis.

La tempête, qui doit balayer à partir de vendredi soir les Grandes plaines du centre avant de se déplacer jusqu'à lundi vers les métropoles de la côte Est, devrait produire des quantités considérables de neige, ainsi que du grésil et des pluies verglaçantes.

Elle risque de provoquer "des conditions de conduite dangereuses, des coupures de courant, et des dégâts sur les arbres", prédisent les services météo nationaux (NWS) dans leur dernier bulletin, vendredi à 14H37 (19H37 GMT).

Pour le météorologue Ryan Maue, "les 10 prochains jours d'hiver seront les pires depuis 40 ans à travers les Etats-Unis".

"Réfléchissez à là où vous pouvez aller, à ce que vous pouvez faire, et à ceux qui ont besoin d'être aidés encore plus pour survivre durant la semaine à venir. Ce n'est pas une exagération ou une blague", a lancé l'expert sur X.

Au Texas, beaucoup se rappellent la tempête hivernale de 2021, lorsqu'une panne généralisée sur le réseau électrique de cet Etat du sud avait laissé des millions de foyers sans courant pendant plusieurs jours et fait plus de 200 morts.

"Cette fois-ci, j'ai un générateur, et je suis prêt", a déclaré à l'AFP Clinton Moore, rencontré sur le parking d'un supermarché près de Houston. "Je ne pense pas que ça sera pire qu'il y a cinq ans. Ça ne peut pas l'être".

- Accumulation de glace -

Les autorités locales se sont voulues rassurantes à l'approche de la nouvelle tempête.

Un passant sous la neige dans une rue de New York, le 17 janvier 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le réseau électrique de l'Etat "n'a jamais été aussi robuste, jamais aussi préparé, et est complètement capable de tenir face à cette tempête hivernale", a déclaré jeudi le gouverneur Greg Abbott, affirmant qu'il ne s'attendait "en aucune manière" à des coupures de courant venant du réseau lui-même.

Michael Webber, professeur d'ingéniérie à l'université du Texas, a expliqué à l'AFP que le réseau électrique texan était en "bien meilleur état" qu'en 2021, même si des coupures localisées sont à attendre.

Les conditions pourraient en revanche être plus dangereuses dans le nord-est des Etats-Unis, où "l'accumulation de glace est un gros risque" pour les arbres, dont des branches peuvent tomber sur les lignes électriques.

Près de 2.400 vols prévus samedi ont déjà été annulés à travers le pays, dont plus de 1.300 avec pour origine ou destination Dallas, au Texas, selon le site spécialisé FlightAware.

Les sports ne sont pas en reste puisque la ligue professionnelle de basket, la NBA, a décidé d'avancer de quelques heures un match samedi en Caroline du Nord (sud-est) entre les Charlotte Hornets et les Washington Wizards, afin de prendre la tempête de vitesse.

- Vortex polaire -

Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a profité de la météo pour de nouveau exprimer son scepticisme sur l'existence du changement climatique.

"Une vague de froid record doit frapper 40 Etats. Rarement vu quelque chose comme ça avant. Est-ce que les insurrectionnistes environnementaux pourraient m'expliquer s'il vous plaît: QU'EST CE QUI EST ARRIVE AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE?", a écrit le président américain.

Infographie montrant les différents états du courant-jet polaire arctique et du vortex, et la façon dont ils influencent la météo dans l’hémisphère nord ( AFP / Jonathan WALTER )

Le rapport entre le changement climatique et les tempêtes hivernales, quand le vortex polaire d'ordinaire confiné au niveau du pôle Nord est entraîné vers le sud, ne coule pas de source.

Mais les chercheurs relèvent que le nombre de ces tempêtes augmente depuis 20 ans. Cela pourrait être dû au fait que l'Arctique se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale, un réchauffement inégal qui contribue selon certaines scientifiques à faciliter le déversement du vortex polaire sur l'Amérique du Nord.

Les experts mettent cependant en garde contre les conclusions trop tranchées qui reliraient directement ce phénomène au changement climatique d'origine humaine.

"Il est plus difficile d'établir cette connexion sur une période plus longue, simplement parce que je pense que nous n'avons pas assez de données", dit Jason Furtado, météorologue à l'Université de l'Oklahoma.