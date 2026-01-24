Starmer dénonce des propos "insultants" de Trump sur le rôle des alliés de l'Otan en Afghanistan

Un mur portant les noms des militaires britanniques morts en Afghanistan depuis 2001 au cimetière britannique de Kaboul, le 22 octobre 2010 ( AFP / SHAH MARAI )

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, à l'unisson de toute la classe politique du Royaume-Uni, a estimé vendredi "insultants" et "franchement consternants" des propos de Donald Trump affirmant que les alliés de l'Otan étaient "restés un peu loin des lignes de front" en Afghanistan.

Dans une interview jeudi à la chaîne américaine Fox News, le président américain a critiqué le rôle des autres pays membres de l'Otan durant les 20 ans de conflit, assurant que les Etats-Unis n'ont "jamais eu besoin d'eux".

"Ils diront qu'ils ont envoyé des troupes en Afghanistan... et c'est vrai, mais ils sont restés un peu en retrait, un peu loin des lignes de front", a-t-il déclaré, en référence à l'intervention de la coalition internationale emmenée par les Etats-Unis pour chasser Al-Qaïda de ses sanctuaires afghans après les attentats du 11 septembre 2001.

A l'issue d'une semaine de hautes tensions autour du Groenland, ces déclarations ont ouvert un nouveau front entre Washington et ses alliés et provoqué de vives critiques en Europe. Le tollé a été particulièrement fort au Royaume-Uni, pays ayant enregistré le plus de pertes en Afghanistan (457 soldats tués) derrière les Etats-Unis (2.400).

Le Premier ministre britannique Keir Starmer à Londres, le 19 janvier 2026 ( POOL / Jordan Pettitt )

"Je considère les propos du président Trump comme insultants et franchement consternants, et je ne suis pas surpris qu'ils aient causé une telle souffrance aux proches des personnes tuées ou blessées" en Afghanistan, a déclaré Keir Starmer aux chaînes de télévision britanniques.

"Si j'avais prononcé ces mots, je m'excuserais certainement", a ajouté le dirigeant travailliste, rendant hommage aux soldats britanniques tués ou blessés en Afghanistan.

Loin de s'excuser et sans répondre directement à ces propos, la Maison Blanche, a répliqué dans une déclaration transmise à l'AFP que "les Etats-Unis avaient plus fait pour l'Otan que tous les autres".

- "Honteux" -

Le prince Harry en patrouille dans la ville désertée de Garmser, près de la base opérationnelle avancée de Delhi (FOB Delhi), le 2 janvier 2008, où il était en poste dans la province d'Helmand, dans le sud de l'Afghanistan ( POOL / JOHN STILLWELL )

Plus de 150.000 membres des forces armées britanniques ont été déployés en Afghanistan entre septembre 2001 et août 2021.

Parmi eux, se trouvait le prince Harry, fils cadet du roi Charles III, qui a servi à deux reprises en Afghanistan, en 2007-2008 pendant 10 semaines, puis de septembre 2012 à janvier 2013.

"Des milliers de vies ont été bouleversées à jamais. Des mères et des pères ont enterré leurs fils et leurs filles. Des enfants se sont retrouvés sans parents", a-t-il écrit dans un communiqué. "Ces sacrifices méritent d'être évoqués avec sincérité et respect", a ajouté le prince qui vit en Californie.

La cheffe de l'opposition conservatrice Kemi Badenoch a dénoncé sur X les "commentaires honteux" du président américain, estimant qu'ils "sont erronés sur le plan des faits, affaiblissent l'Otan et dénigrent la mémoire (des) courageux soldats qui ont servi dans ce pays".

Le cercueil d'un soldat britannique quitte la chapelle militaire royale de la caserne Wellington à Londres, le 1er décembre 2009, tué avec quatre autres soldats britanniques lors d'un incident à un point de contrôle de police à Nad e-Ali, en Afghanistan, le 3 novembre 2009 ( AFP / Adrian DENNIS )

Même le leader du parti anti-immigration Reform UK, Nigel Farage, pourtant fervent supporteur de Donald Trump, a jugé que le républicain faisait "erreur": "Pendant 20 ans nos forces armées ont combattu courageusement aux côtés des forces américaines".

"Le service et le sacrifice du personnel britannique en Afghanistan ne peuvent être remis en question, et nous condamnons tout commentaire qui sape leur contribution extraordinaire", a commenté la Royal British Legion, organisation de soutien aux anciens combattants.

En Pologne, le ministre de la Défense a demandé "du respect à l'égard des vétérans de l'armée polonaise", dont 43 soldats sont morts en mission en Afghanistan.

Des plaques portant les noms de soldats étrangers morts pendant la guerre en Afghanistan sur un mur du cimetière britannique à Kaboul, le 22 mai 2025 ( AFP / Wakil KOHSAR )

Parmi les autres alliés de l'Otan, le Canada a perdu 158 soldats en Afghanistan, selon un site gouvernemental.

La France, qui a été présente militairement en Afghanistan de 2001 à 2014 et a compté jusqu'à près de 4.000 soldats dans ce pays au plus fort de l'engagement de l'Otan, a elle perdu 89 soldats.

"Nous nous souvenons de leur sacrifice qui impose le respect", a écrit sur X la ministre française des Armées, Catherine Vautrin.

Le Danemark recense de son côté 44 soldats morts en Afghanistan, dont 37 au combat.