Pétrole brut américain-Les qualités de brut mitigées le dernier jour de la période volatile de reconduction des contrats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les qualités de brut américain échangées physiquement étaient mitigées vendredi, selon les négociants, les qualités acides se négociant à la hausse lors de la dernière journée complète de la période volatile de reconduction des contrats.

Les négociants utilisent la période de roulement de trois jours pour ajuster leurs assortiments de brut, équilibrer les positions et compenser les expositions après l'expiration du contrat à terme sur le pétrole brut américain.

Les prix de reconduction des positions à terme sur le pétrole brut américain de novembre à décembre se sont négociés à un point médian de 80 cents le baril, stable sur la journée.

L'écart entre les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate et la référence mondiale Brent s'est élargi, ce qui rend généralement les qualités américaines plus attrayantes pour les acheteurs étrangers.

La décote WTCLc1-LCOc1 s'est creusée jusqu'à moins 4,44 dollars le baril. Une décote d'environ 4 dollars suggère une fenêtre d'arbitrage ouverte.

Par ailleurs, la raffinerie de pétrole de BP BP.L à Whiting , Indiana, d'une capacité de 440 000 barils par jour, a repris ses activités vendredi après qu'une panne ait provoqué une évacuation temporaire de l'usine, a déclaré la société.

La raffinerie a repris ses activités après que le courant ait été rétabli, a déclaré BP dans un communiqué.

* Le Light Louisiana Sweet WTC-LLS pour livraison en novembre a perdu 10 cents, atteignant un point médian d'une prime de 1,53 $, et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une prime de 75 cents et 2,30 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 .

* Mars Sour WTC-MRS a augmenté de 1,10 $ pour atteindre un point médian de 40 cents de décote et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une décote de 50 cents et de 30 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 .

* WTI Midland WTC-WTM a baissé de 15 cents pour atteindre un point médian d'une prime de 25 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une prime de 15 cents et de 35 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 .

* West Texas Sour WTC-WTS a augmenté de 8 cents pour atteindre un point médian d'une décote de 45 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une décote de 55 cents et de 35 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 .

* Le WTI à East Houston WTC-MEH , également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 60 cents et une prime de 80 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Les contrats à terme ICE Brent de décembre LCOc1 ont baissé de 5 cents pour s'établir à 65,94 dollars le baril

* Les contrats à terme sur le brut WTI de décembre CLc1 ont perdu 29 cents pour s'établir à 61,5 dollars le baril

* L'écart Brent/WTI WTCLc1-LCOc1 s'est élargi de 21 cents pour se négocier en dernier lieu à moins 4,41 $, après avoir atteint un maximum de moins 4,10 $ et un minimum de moins 4,44 $