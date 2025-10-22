Pétrole brut américain-Les prix des différentes qualités de brut ont globalement baissé le premier jour de la période volatile de reconduction des contrats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le brut américain négocié physiquement a largement baissé mercredi, selon les négociants, au cours de la première journée complète de la période volatile de report des contrats.

Les négociants utilisent la période de report de trois jours pour ajuster leur liste de pétrole brut, solder les positions et compenser les expositions après l'expiration du contrat à terme sur le pétrole brut américain.

Les prix de report des positions à terme sur le pétrole brut américain de novembre à décembre se sont négociés à un point médian de 65 cents le baril.

Du côté de la demande, les raffineurs américains devraient mettre hors service une capacité d'environ 1,1 million de barils par jour au cours de la semaine se terminant le 24 octobre, augmentant ainsi la capacité de raffinage disponible de 196 000 bpj, selon la société de recherche IIR Energy.

La capacité hors ligne devrait tomber à 981 000 bpj au cours de la semaine se terminant le 31 octobre, selon IIR.

Du côté de l'offre, les stocks américains de pétrole brut, d'essence et de distillats ont baissé la semaine dernière alors que l'activité de raffinage et la demande se sont renforcées, a déclaré l'Administration de l'information sur l'énergie.

Les stocks de brut ont baissé de 961 000 barils pour atteindre 422,8 millions de barils au cours de la semaine achevée le 17 octobre, a indiqué l'EIA, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 1,2 million de barils lors d'un sondage Reuters.

* Le Light Louisiana Sweet WTC-LLS pour livraison en novembre a chuté de 62 cents à un point médian d'une prime de 1,53 $ et a été demandé et offert entre une prime de 75 cents et 2,30 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Mars Sour WTC-MRS a baissé de 15 cents pour atteindre le point médian d'un rabais de 1,45 $ et a été demandé et offert entre un rabais de 1,55 $ et 1,35 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 .

* WTI Midland WTC-WTM a baissé de 5 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 25 cents et a été demandé et offert entre 15 cents et 35 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 .

* West Texas Sour WTC-WTS a augmenté de 5 cents pour atteindre le point médian d'une décote de 65 cents et a été demandé et offert entre 75 cents et 55 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

CLc1 .

* Le WTI à East Houston WTC-MEH , également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre 45 cents et 65 cents le baril, soit

une prime de 45 cents à 65 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 .

* Les contrats à terme ICE Brent de décembre LCOc1 ont augmenté de 1,27 $ pour s'établir à 62,59 $ le baril

* Les contrats à terme sur le brut WTI de décembre CLc1 ont augmenté de 1,26 $ pour s'établir à 58,50 $ le baril

* Le spread Brent/WTI WTCLc1-LCOc1 s'est négocié pour la dernière fois à moins 4,08 $, après avoir atteint un maximum de moins 3,99 $ et un minimum de moins 4,11 $