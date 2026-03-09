Pétrole brut américain-Hausse des qualités offshore alors que le Moyen-Orient réduit sa production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les qualités offshore ont augmenté lundi, selon les négociants, alors que les producteurs de bruts similaires du Moyen-Orient ont réduit leur production en raison de l'étranglement des exportations causé par l'aggravation du conflit dans la région .

Le producteur de pétrole saoudien Aramco a commencé à réduire la production de deux de ses champs pétroliers, s'ajoutant aux réductions des Émirats arabes unis , de l'Irak , du Koweït et du Qatar qui manquent de stockage en raison de la fermeture effective du détroit vital d'Ormuz depuis samedi après l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran . L'administration du président Donald Trump envisage de réduire les sanctions pétrolières à l'encontre de la Russie pour aider à freiner la hausse des prix mondiaux de l'énergie déclenchée par la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran , avec une annonce possible dès lundi, selon trois sources familières avec la planification. Les responsables américains à Washington ont discuté avec leurs homologues du groupe des sept grandes économies d'une éventuelle libération conjointe de pétrole brut des réserves stratégiques, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat.

D'autres options incluent la restriction des exportations américaines, l'intervention sur les marchés à terme du pétrole, la renonciation à certaines taxes fédérales et la levée des exigences d'une loi américaine appelée Jones Act, selon laquelle le carburant domestique ne peut être transporté que sur des navires battant pavillon américain, ont indiqué les sources.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en avril a augmenté de 1 dollar pour atteindre le point médian d'une prime de 9,50 dollars et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente avec une prime de 9 à 10 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Mars Sour a augmenté de 2 $ pour atteindre le point médian d'une prime de 13 $ et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une prime de 12 $ et 14 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

* Le WTI Midland a baissé de 60 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 90 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une prime de 80 cents et 1 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

CLc1

* Le West Texas Sour a baissé de 45 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 1,05 $ et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre une prime de 90 cents et 1,20 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié entre une prime de 1,70 $ à 1,90 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent mai LCOc1 ont augmenté de 6,27 $ pour s'établir à 98,96 $ le baril​

* Les contrats à terme sur le brut WTI d'avril CLc1 ont augmenté de 3,87 $ pour s'établir à 94,77 $ le baril​

* L'écart entre le Brent et le WTI s'est élargi de 84 cents pour s'établir à moins 6,03 dollars, après avoir atteint un maximum de moins 3,16 dollars et un minimum de moins 9,23 dollars lundi