Pétrole brut américain au comptant-Les cours sur les marchés côtiers se raffermissent alors que les États-Unis ont lancé des frappes aériennes contre des cibles iraniennes

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Les cours du pétrole sur la côte se sont raffermis mardi pour atteindre leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs mois, ont indiqué les négociants, alors que les États-Unis lançaient de nouvelles frappes aériennes contre des cibles iraniennes, dans un contexte où la production offshore dans le golfe du Mexique restait faible.

Le nombre de navires transitant par le détroit d'Ormuz a peu évolué lundi par rapport au week-end, oscillant autour de cinq, selon les données préliminaires de suivi des navires publiées mardi, un chiffre inférieur à la moyenne sur dix jours, qui s'établit à environ 14.

Deux superpétroliers transportant du pétrole saoudien ont été touchés par des projectiles non identifiés à quelques minutes d’intervalle alors qu’ils traversaient le détroit d’Ormuz en direction de la mer ouverte tard lundi soir, selon les sociétés de veille maritime et de suivi Marisks et Kpler.

La production offshore dans le golfe du Mexique est restée faible, ont déclaré cette semaine les analystes d’Energy Aspects, estimant que la production de Poseidon et de Southern Green Canyon avait été la plus touchée.

Du côté du raffinage, Motiva Enterprises et Exxon Mobil Corp préparent leurs raffineries de l’est du Texas à faire face à des vents violents et à d’éventuelles inondations, alors qu’une tempête tropicale en formation s’approche de la côte américaine du golfe du Mexique, ont déclaré lundi des sources proches des opérations des sites.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en octobre a atteint un prix médian de 5,50 dollars de prime et s'échangeait entre 5,25 et 5,75 dollars de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour s’est raffermi à un point médian de 6 dollars de prime et s’échangeait entre 5,00 dollars et 7 dollars de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI Midland a atteint un cours médian de 1,1 dollar de prime et s'échangeait entre 90 cents et 1,30 dollar par baril de prime par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Le West Texas Sour a atteint un point médian de 10 cents de prime et s’échangeait entre la parité et une prime de 20 cents par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 1,40 et 1,80 dollar le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent pour novembre LCOc1 ont progressé de 4,16 dollars pour clôturer à 94,65 dollars le baril mardi.

* Les contrats à terme sur le WTI d'octobre CLc1 ont progressé de 4,46 dollars pour clôturer à 90,22 dollars le baril mardi​.

* L'écart Brent/WTI s'est creusé de 68 cents pour s'établir en dernière cotation à -7,11 dollars, après avoir atteint un plus haut de -6,30 dollars et un plus bas de -7,11 dollars.