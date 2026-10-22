Pétrole brut américain au comptant-Les cours progressent en raison des inquiétudes liées à l'offre et de la forte demande des raffineries américaines

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Les cours ont globalement progressé jeudi, ont indiqué les opérateurs, en raison des inquiétudes liées à l'offre et de la forte demande des raffineries américaines lors de la deuxième journée complète de la période de renouvellement des contrats.

Cette période de roll-trade, marquée par une forte volatilité, est mise à profit par les traders pour liquider leurs positions, ajuster leurs portefeuilles et neutraliser toute exposition. Les prix des positions de roll-trade de novembre à décembre se sont négociés à 6,55 dollars le baril.

Saudi Aramco a ordonné à son personnel d’évacuer son siège social situé à Dhahran, dans le golfe Persique près de Bahreïn, a rapporté Reuters, alors que les combats s’intensifiaient entre le plus grand exportateur mondial de brut et les Houthis au Yémen.

Les affrontements entre les Houthis et une coalition dirigée par l'Arabie saoudite qui soutient le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale, font rage depuis que ce groupe aligné sur l’Iran a avancé vers Bab el-Mandeb, un goulet d’étranglement maritime situé à l’embouchure de la mer Rouge.

Les raffineurs américains ont maintenu cette année des taux d’utilisation supérieurs à la normale, soutenus par des marges élevées résultant de la pénurie mondiale de produits pétroliers raffinés, a indiqué jeudi l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Le taux d'utilisation des raffineries a atteint en moyenne plus de 95% de leur capacité entre mai et septembre, soit le niveau le plus élevé pour ces mois depuis 1998, a précisé l'EIA.

Citi a déclaré jeudi que les risques à court terme pesant sur les prix du pétrole restaient orientés à la hausse malgré une reprise des exportations de brut du Golfe, car les goulets d’étranglement dans le transport maritime continuent de limiter les approvisionnements effectifs. "La normalisation des exportations de pétrole du Golfe arabe a été d’ordre volumétrique plutôt que logistique, des inefficacités sans précédent dans le transport maritime maintenant les coûts du brut livré à un niveau élevé", a déclaré Citi.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que la production pétrolière, le raffinage et les activités connexes étaient essentiels à la défense nationale .

Donald Trump a également invoqué la loi sur la production de défense (Defense Production Act), datant de la guerre froide, qui lui permet d’accorder des incitations financières à ces activités liées au pétrole, ainsi qu’aux oléoducs et au stockage d’énergie.

* Le contrat à terme sur le brut léger de Louisiane (Light Louisiana Sweet) WTC-LLS pour livraison en novembre a reculé de 1,10 dollar pour s’établir à un prix médian de 6,90 dollars de prime et s’échangeait entre 6,80 et 7,00 dollars de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ​

* Le "Mars Sour" WTC-MRS a progressé de 4 $ pour atteindre un point médian de 10 $ de prime et s’échangeait entre 9,90 $ et 10,1 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI Midland WTC-WTM a progressé de 1,10 $ pour atteindre un cours médian correspondant à une prime de 80 cents et s'échangeait avec une prime comprise entre 70 et 90 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ​

* Le West Texas Sour WTC-WTS a progressé de 50 cents pour atteindre un point médian de 2,80 $ de décote et s’échangeait entre 2,90 $ et 2,70 $ de décote par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI à East Houston WTC-MEH , également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 1,20 et 1,40 dollar le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Les contrats à terme ICE Brent de décembre LCOc1 ont progressé de 4,35 $ pour clôturer à 113,17 $ le baril jeudi​.

* Les contrats à terme sur le WTI de décembre CLc1 ont progressé de 2,32 $ pour clôturer à 99,47 $ le baril jeudi​.

* L'écart Brent/WTI WTCLc1-LCOc1 s'est creusé de 2,13 $ pour s'établir à -13,80 $ lors de la dernière cotation, après avoir atteint un plus haut à -11,92 $ et un plus bas à -14,00 $.