Pétrole brut américain au comptant-Les cours intérieurs américains se raffermissent pour la deuxième journée consécutive

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Les cours intérieurs américains se sont raffermis jeudi pour la deuxième journée consécutive, ont indiqué les négociants, après que les frappes américaines contre l'Iran et les nouvelles menaces israéliennes à l’encontre de Téhéran ont ravivé les craintes d’une perturbation de l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient .

Le WTI Midland s’est raffermi pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de trois mois, tandis que le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, a atteint son plus haut niveau depuis près de deux mois.

Six navires de transport de matières premières ont transité par le détroit d’Ormuz mercredi, contre 11 la veille, un chiffre bien inférieur à la moyenne sur 10 jours, qui s’établit à environ 13, selon des données préliminaires sur le trafic maritime publiées jeudi.

Par ailleurs, l'Arabie saoudite a maintenu inchangé le prix de vente officiel du pétrole brut Arab Light pour octobre, à son plus bas niveau depuis 2020, selon un communiqué de Saudi Aramco publié jeudi.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en octobre s’est stabilisé à un prix médian de 4,00 dollars de prime et s’échangeait entre 3,00 et 5,00 dollars de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Le Mars Sour a reculé à un point médian de 4,50 $ de prime et s'échangeait entre 4,25 $ et 4,75 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Le WTI Midland a progressé pour atteindre un cours médian de 1,4 $ de prime et s’échangeait entre 1,20 $ et 1,60 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* Le West Texas Sour s’est raffermi à un point médian de 1,05 $ de prime et s’échangeait entre 80 cents et 1,30 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 . ​

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s’est négocié avec une prime comprise entre 1,60 et 2,10 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 .

* Les contrats à terme sur le Brent de novembre sur l’ICE

LCOc1 ont reculé de 11 cents pour clôturer à 95,52 dollars le baril​.

* Les contrats à terme sur le WTI d'octobre CLc1 ont progressé de 29 cents pour clôturer à 91,3 dollars le baril​.

* L'écart Brent/WTI s'est creusé de 8 cents pour s'établir à -7,43 dollars, après avoir atteint un plus haut à -7,10 dollars et un plus bas à -8,17 dollars.