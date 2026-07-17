Pétrole brut américain au comptant-Les cours étaient mitigés alors que le nombre d'appareils de forage aux États-Unis augmente et que la demande des raffineries progresse légèrement

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Les cours ont affiché une évolution mitigée vendredi, ont indiqué les négociants, le nombre de plateformes de forage aux États-Unis ayant augmenté tandis que la demande des raffineries progressait également. Le nombre de plateformes pétrolières américaines a augmenté de sept pour atteindre 452 cette semaine, son plus haut niveau depuis mai 2025, a indiqué Baker Hughes. Le nombre de plateformes en activité sert d’indicateur avancé de la production future.

Les raffineries de pétrole américaines devraient mettre hors service environ 200 000 barils par jour de capacité pour la semaine se terminant le 17 juillet, ce qui augmentera la capacité de raffinage disponible de 70 000 bpd, a indiqué le cabinet d’études IIR Energy.

La capacité mise hors service devrait baisser à 89 000 bpd au cours de la semaine se terminant le 24 juillet, puis à 66 000 bpd la semaine suivante, a ajouté IIR.

Les États-Unis et l’Iran ont intensifié leurs attaques dans le golfe Persique, le transport maritime étant menacé par une fermeture potentielle de la mer Rouge, qui s’ajoute aux restrictions de circulation dans le détroit d’Ormuz.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en août a progressé de 1 dollar pour atteindre un point médian de 2,50 dollars de prime et s’échangeait entre 2,40 et 2,60 dollars de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le Mars Sour a reculé de 25 cents pour s’établir à un point médian de 75 cents de prime et s’échangeait entre 75 cents et 75 cents de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

* Le WTI Midland a reculé de 15 cents pour s'établir à un point médian de 5 cents de prime et s'échangeait entre une décote de 5 cents et une prime de 15 cents par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain ​

* Le West Texas Sour a progressé de 95 cents pour atteindre un point médian correspondant à une décote de 2,05 dollars, et s'échangeait entre une décote de 2,15 dollars et une décote de 1,95 dollar le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain. ​

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 20 et 40 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

* Les contrats à terme sur le Brent de septembre de l'ICE

LCOc1 ont progressé de 3,87 dollars pour clôturer à 88,10 dollars le baril

* Les contrats à terme sur le WTI d'août CLc1 ont progressé de 3,54 dollars pour clôturer à 82,49 dollars le baril

* L'écart Brent/WTI s'est creusé de 39 cents pour s'établir à -6,34 dollars à la dernière cotation, après avoir atteint un plus haut à -5,65 dollars et un plus bas à -6,43 dollars