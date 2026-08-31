Pétrole brut américain au comptant-Les cours côtiers se raffermissent malgré la faiblesse de la production offshore dans le golfe du Mexique

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Les cours des variétés côtières se sont raffermis lundi, ont indiqué les négociants, la production offshore du golfe du Mexique s’étant avérée inférieure aux prévisions et l’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran ayant ravivé les inquiétudes concernant l’offre mondiale.

« Une production offshore inférieure aux prévisions a soutenu les écarts de prix du brut moyen du golfe du Mexique lors des échanges de fin septembre, avant la vague de ventes à l’approche de l’échéance… Mais en supposant que la production du golfe du Mexique continue de se redresser, nous voyons un risque de baisse pour les prix actuels d’octobre, car les fondamentaux du marché américain du brut acide de la côte du golfe du Mexique devraient s’améliorer », ont écrit les analystes d’Energy Aspects dans une note.

Le cabinet de conseil a indiqué qu’il supposait que la production de Poseidon et de Southern Green Canyon avait été la plus touchée, la baisse de l’offre totale de pétrole acide du golfe du Mexique contribuant à des prix relativement plus élevés pour les autres bruts moyens.

Par ailleurs, la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran a ravivé les inquiétudes du marché quant à une perturbation de l’approvisionnement mondial, alors que le conflit entrait dans son sixième mois.

Le président américain Donald Trump a également déclaré dimanche que le pétrole issu d’un accord conclu récemment avec le Venezuela serait utilisé pour reconstituer la Réserve stratégique de pétrole (SPR), qui a été fortement puisée ces dernières années pour faire face aux perturbations de l’approvisionnement mondial et aux prix élevés des carburants.

Les stocks de pétrole brut de la SPR ont baissé d’environ 3,1 millions de barils pour s’établir à 286,6 millions de barils la semaine dernière, leur plus bas niveau depuis novembre 1982, selon les données du ministère de l’Énergie.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en octobre s’est raffermi de 1,15 dollar pour atteindre un point médian de 4,65 dollars de prime et s’échangeait entre 4,00 et 5,30 dollars de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le Mars Sour s'est raffermi de 1,75 dollar pour atteindre un point médian de 3,75 dollars de prime et s'échangeait avec des cours acheteurs et vendeurs compris entre 3,50 dollars et 4 dollars de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI Midland a reculé de 10 cents, s’établissant à un point médian de 70 cents de prime, et s’échangeait entre 50 et 90 cents de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le West Texas Sour s’est raffermi de 50 cents pour atteindre un point médian de déport de 70 cents et s’échangeait entre un déport de 90 cents et 50 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s’est négocié avec une prime comprise entre 1,00 et 1,40 dollar le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Les contrats à terme ICE Brent de novembre LCOc1 ont progressé de 2,39 dollars pour clôturer à 90,49 dollars le baril lundi.

* Les contrats à terme sur le WTI d'octobre CLc1 ont progressé de 2,36 dollars pour clôturer à 85,76 dollars le baril lundi.

* L'écart Brent/WTI s'est creusé de 9 cents pour s'établir à -6,36 dollars, après avoir atteint un plus haut à -6,35 dollars et un plus bas à -6,79 dollars.