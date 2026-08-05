Pétrole brut américain au comptant-Les cours baissent grâce aux espoirs d'une issue diplomatique au conflit avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cours du brut américain ont légèrement baissé mardi, portés par l'espoir d'une issue diplomatique au conflit avec l'Iran , susceptible d'améliorer l'approvisionnement en pétrole. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré mardi que des progrès avaient été réalisés dans les négociations avec l’Iran et Oman concernant le passage d’un plus grand nombre de navires dans le détroit, mais qu’un accord définitif n’avait pas encore été conclu. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent avait déclaré plus tôt dans la journée de mardi qu’un accord avec l’Iran visant à rouvrir le détroit pourrait être conclu dès mardi ou mercredi. Le monde a perdu plus de 2,6 milliards de barils de pétrole depuis le début, en février, de la guerre américano-israélienne contre l’Iran , a déclaré le directeur général du géant pétrolier saoudien Aramco 2222.SE , avertissant que les stocks mondiaux s’épuisaient malgré les mesures prises pour réacheminer les flux.

Du côté de l’offre américaine, les stocks de brut ont augmenté d’environ 2,7 millions de barils au cours de la semaine qui s’est terminée le 31 juillet, ont indiqué mardi des sources du marché, citant des données de l’American Petroleum Institute.

Parallèlement, l’écart entre le brut américain West Texas Intermediate (WTI) et le Brent, référence mondiale, s’est réduit au cours de la séance pour s’établir en fin de séance à -4,91 dollars. Un écart plus faible entre le WTI et le Brent rend l’exportation de pétrole moins rentable pour les entreprises et limite les achats des sociétés étrangères.

* Le Light Louisiana Sweet a reculé de 35 cents pour la livraison de septembre, à un point médian de 1,50 $ de prime, et s’échangeait entre 1,25 $ et 1,75 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le Mars Sour a reculé de 10 cents pour s’établir à un point médian de décote de 2,20 $ et s’échangeait entre une décote de 2,40 $ et 2,00 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI Midland a reculé de 25 cents pour s’établir à un point médian de 35 cents de prime et s’échangeait entre 15 et 55 cents de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le West Texas Sour a reculé de 50 cents pour s'établir à un point médian de 1,15 $ de décote et s'échangeait entre une décote de 1,30 $ et 1,00 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 45 et 85 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Les contrats à terme sur le Brent d’octobre de l’ICE

LCOc1 ont reculé de 4,41 dollars pour clôturer à 79,36 dollars le baril mardi​.

* Les contrats à terme sur le WTI de septembre CLc1 ont reculé de 45 cents et s’échangent actuellement à 75,32 dollars le baril ce mardi​.

* L'écart Brent/WTI s'est resserré de 96 cents pour s'établir à -4,91 $ lors de la dernière cotation, après avoir atteint un plus haut à -4,80 $ et un plus bas à -6,48 $.