Pétrole brut américain au comptant-Des résultats mitigés alors que l'ouragan perturbe la production dans le golfe du Mexique ; le nombre d'appareils de forage à terre est en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cours ont affiché une évolution mitigée vendredi, ont indiqué les opérateurs, alors qu'un ouragan fonçait vers la côte et que les producteurs avaient suspendu une partie de leur production offshore, tandis que le nombre d'appareils de forage nationaux atteignait son plus haut niveau depuis plus d'un an.

Les producteurs américains du golfe du Mexique ont suspendu , soit environ 1,5 million de barils par jour de production de pétrole et 1,3 milliard de pieds cubes par jour de gaz naturel, ce qui représente une augmentation par rapport à la veille, alors que l’ouragan Isaias se dirigeait vers la côte avant de toucher terre plus tard dans la journée de vendredi le long de la péninsule de Floride.

Ces arrêts représentent respectivement près de 72 % et 59 % de la production américaine de pétrole et de gaz naturel dans le golfe, selon la Marine Minerals Administration.

Baker Hughes a indiqué que le nombre de plateformes pétrolières avait augmenté de six pour atteindre 462 cette semaine, son plus haut niveau depuis mai 2025, tandis que celui des plateformes gazières avait baissé d’une unité pour s’établir à 132, son plus bas niveau depuis la mi-septembre, et que le nombre d’autres plateformes diverses restait stable à neuf.

RIG/U

Dans le bassin schisteux du Permien, situé dans l’ouest du Texas et l’est du Nouveau-Mexique, le nombre de plateformes a augmenté de quatre pour atteindre 274, soit le niveau le plus élevé depuis juin 2025.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que la Russie avait accepté de fournir immédiatement plus de 300 000 tonnes de carburant diesel « » aux marchés américain et mondial, à l’issue d’une discussion que M. Trump a qualifiée de «très fructueuse» avec le président russe Vladimir Poutine.

* Le « Light Louisiana Sweet » WTC-LLS , livrable en novembre, est resté stable à un prix médian de 2,63 dollars de prime et s’échangeait entre 2,25 et 3,00 dollars de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ​

* Le prix du « Mars Sour » WTC-MRS a reculé de 35 cents pour s’établir à un prix médian de 2,50 $ de prime, avec des offres d’achat et de vente comprises entre 2,40 $ et 2,60 $ de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI Midland WTC-WTM a reculé de 10 cents pour s'établir à un cours médian de 50 cents de prime et s'échangeait entre 40 et 60 cents de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le West Texas Sour WTC-WTS a progressé de 25 cents pour atteindre un point médian correspondant à une décote de 2,15 $ et s'échangeait avec une décote comprise entre 2,25 $ et 2,05 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI à East Houston WTC-MEH , également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 80 cents et 1,00 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Les contrats à terme sur le Brent de décembre à l'ICE

LCOc1 ont progressé de 44 cents pour clôturer à 104,72 dollars le baril vendredi​.

* Les contrats à terme sur le WTI de novembre CLc1 ont progressé de 36 cents pour clôturer à 91,85 dollars le baril vendredi​.

* L'écart Brent/WTI WTCLc1-LCOc1 s'est creusé de 2 cents pour s'établir à -13,55 dollars lors de la dernière transaction, après avoir atteint un plus haut à -12,85 dollars et un plus bas à -13,93 dollars.