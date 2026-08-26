Pétrole brut américain au comptant-Cours mitigés alors que les stocks de pétrole brut américains et la demande des raffineries augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cours ont affiché une évolution mitigée mercredi, ont indiqué les opérateurs, le brut national ayant légèrement progressé tandis que la demande des raffineries s'est également accrue.

Les stocks de brut ont augmenté de 95.000 barils pour atteindre 428,9 millions de barils au cours de la semaine close le 21 août, a indiqué l'EIA, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 597.000 barils. EIA/S

Les stocks de brut à Cushing, en Oklahoma, plaque tournante de livraison, ont augmenté de 1,2 million de barils au cours de la semaine, a indiqué l’EIA.

Par ailleurs, les taux d’utilisation des raffineries ont augmenté de 0,2 point de pourcentage au cours de la semaine, pour atteindre 97,4 %, leur plus haut niveau depuis septembre 2018.

Les raffineurs de pétrole américains devraient avoir une capacité hors service d’environ 8.000 barils par jour pour la semaine se terminant le 28 août, ce qui augmenterait la capacité de raffinage disponible de 67.000 bpd, a indiqué mercredi le cabinet d’études IIR Energy.

La capacité hors service devrait diminuer à 3.000 barils par jour au cours de la semaine se terminant le 4 septembre.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en octobre a reculé de 1,12 dollar pour s’établir à un prix médian de 1,88 dollar de prime et s’échangeait entre une prime de 1,25 et 2,50 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le Mars Sour a progressé de 30 cents pour atteindre un prix médian de 30 cents de prime et s’échangeait entre une décote de 40 cents​​ et une prime de 1,00 dollar par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI Midland a reculé de 5 cents pour s’établir à un point médian de prime de 75 cents et a fait l’objet d’offres d’achat et de vente comprises entre une prime de 65 cents et 85 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le West Texas Sour a progressé de 55 cents pour atteindre un point médian de décote de 1,15 dollar, et s'échangeait entre une décote de 1,25 dollar et 1,05 dollar par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ​

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s’est négocié avec une prime comprise entre 1,15 et 1,35 dollar le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ​

* Les contrats à terme sur le Brent d’octobre sur l’ICE

LCOc1 ont reculé de 74 cents pour clôturer à 87,84 dollars le baril

* Les contrats à terme sur le WTI d’octobre CLc1 ont reculé de 13 cents pour clôturer à 82,23 dollars le baril

* L'écart Brent/WTI s'est resserré de 67 cents pour s'établir à -5,55 dollars lors de la dernière cotation, après avoir atteint un plus haut à -5,53 dollars et un plus bas à -6,32 dollars