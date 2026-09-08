Pétrole 'Brent' : revient au contact des 100 USD

Le franchissement des 94 USD (résistance du 21 août) débouche comme c'était prévisible sur le retracement des 100 USD.

C'est un premier objectif "psychologique" mais il y a un biais : la hausse de l'Euro limite l'ampleur de la flambée du Brent et écarte pour l'instant un signal d'alerte... en effet, le "WTI" valide sans ambiguïté une alerte à la hausse au-delà des 93 USD, avec les 110 USD en ligne de mire.

Transposé au "Brent", celui-ci serait déjà en route pour retracer le zénith des 114 USD du 4 mai.