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Pétrole 'Brent' : revient au contact des 100 USD
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 10:34
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Le franchissement des 94 USD (résistance du 21 août) débouche comme c'était prévisible sur le retracement des 100 USD.

C'est un premier objectif "psychologique" mais il y a un biais : la hausse de l'Euro limite l'ampleur de la flambée du Brent et écarte pour l'instant un signal d'alerte... en effet, le "WTI" valide sans ambiguïté une alerte à la hausse au-delà des 93 USD, avec les 110 USD en ligne de mire.

Transposé au "Brent", celui-ci serait déjà en route pour retracer le zénith des 114 USD du 4 mai.

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