Pétrole (Brent) : renoue avec les 75$, pourrait viser 78$ information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 21:48









(CercleFinance.com) - Le baril de pétrole (Brent) grappille 0,7% mais renoue avec les 75$: il refranchit coup sur coup les MM200 (74,3$) puis MM100 (74,7$).



Le prochain obstacle se profile vers 76,8$: cette résistance a été testée sans succès les 2, 11 et 20 février.

Au-delà, le Brent s'en irait retracer la grosse résistance oblique long terme qui gravite désormais vers 78$, puis le palier des 82$.





