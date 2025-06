Pétrole Brent : flash krach 81,4/67,5$ information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - La séquence soigneusement scénarisé des attaques -sans dégâts majeurs sur les sites nucléaires iraniens, puis la riposte 'calibrée' (14 missiles répondant aux 14 bombes GBU-57) sur une base US au Qatar (zéro dégâts) puis l'annonce d'un cessez-le-feu israélo-iranien par Trump provoquent un véritable effondrement de type 'flash krach' entre 81,4$ et 67,5$ en 24H.

Le franchissement de la résistance oblique moyen terme des 76,5E constitue donc un 'bull trap' (qui a duré une semaine)... seuls ceux qui ont revendu dès lundi matin ont profité d'environ 5$ de gain, avant que le baril ne plonge vers 67,6$ (ex-résistance de la mi-avril).





