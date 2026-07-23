Pétrole Brent (en USD) : refranchit 99 USD, 41% depuis le 2 juillet

Le Pétrole Brent (en USD), après avoir effacé sans s'y arrêter la MM100 (84 USD, soit 30% depuis le 2 juillet) refranchit cette fois les 99 USD (un plus depuis le 26 mai), soit 41% en 3 semaines, une hausse aussi violente que du 27 février au 12 mars.

Le prochain objectif devient le comblement du "gap" des 101,32 USD du 22 mai puis ce sera ensuite 105,3 USD, soit 50% depuis son récent plancher du 2 juillet (et 105 USD, c'est la médiane observée du 9 mars au 11 juin).