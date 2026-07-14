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Pétrole 'Brent' : 15% en 72H, 25% depuis le 2 juillet
information fournie par Zonebourse 14/07/2026 à 13:26

Le pétrole 'Brent' explose de 10% en 24H, de 15% en 72H, de 25% depuis le plancher des 70,1 USD du 2 juillet.

Le baril a franchi en force la MM200 (82 USD) puis la MM50 (86,5) et se dirige vers un test de 90 USD (plancher de la mi-avril puis fin mai).

L'objectif suivant serait la MM100 qui gravite vers 95 USD.

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