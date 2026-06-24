PetroChina entamera des forages en eaux peu profondes au Suriname l'année prochaine, selon un responsable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société énergétique chinoise PetroChina 601857.SS se concentre cette année sur la définition des emplacements des puits au Suriname, où elle détient des participations dans deux blocs en eaux peu profondes; le forage devrait débuter en 2027, a déclaré mercredi le responsable de la filiale de PetroChina pour ce pays d'Amérique du Sud.

"Pour l'avenir, nous avons élaboré un plan d'exploitation clair", a déclaré Li Guoyong, directeur général de la filiale de PetroChina au Suriname, lors d'une conférence sur l'énergie.

En 2024, la société a signé des contrats de partage de production pour les blocs 14 et 15, à l’issue d’un appel d’offres. La société d’État Staatsolie détient une participation de 30 % dans ces zones par l’intermédiaire de sa filiale Paradise Oil Company.