Petrobras produit et commercialise son premier lot de carburant de soja (SAF) certifié CORSIA

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La compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras PETR3.SA a annoncé mercredi avoir produit et commercialisé son premier lot de carburant aviation durable (SAF), fabriqué à partir d’huile de soja fournie par Bunge BG.N et certifié conforme à la norme CORSIA de faible risque d’ILUC, ce qu’elle a qualifié de première mondiale.

Ce lot de 3.800 mètres cubes a été produit à la raffinerie Duque de Caxias, à Rio de Janeiro, à l’aide d’une technologie de co-traitement, avec une teneur en matières renouvelables de 1%, et distribué par Vibra VBBR3.SA , a-t-elle précisé.