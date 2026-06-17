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Petrobras produit et commercialise son premier lot de carburant de soja (SAF) certifié CORSIA
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras PETR3.SA a annoncé mercredi avoir produit et commercialisé son premier lot de carburant aviation durable (SAF), fabriqué à partir d’huile de soja fournie par Bunge BG.N et certifié conforme à la norme CORSIA de faible risque d’ILUC, ce qu’elle a qualifié de première mondiale.

Ce lot de 3.800 mètres cubes a été produit à la raffinerie Duque de Caxias, à Rio de Janeiro, à l’aide d’une technologie de co-traitement, avec une teneur en matières renouvelables de 1%, et distribué par Vibra VBBR3.SA , a-t-elle précisé.

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