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Petra Salesny nommée directrice générale d'Amundi Alpha Associates
information fournie par AOF 02/07/2026 à 09:08

(Zonebourse.com) - Amundi annonce la nomination de Petra Salesny en tant que directrice générale d'Amundi Alpha Associates. La plateforme de multi-gestion en marchés privés d'Amundi gère plus de 24 milliards d'euros dans les domaines du capital-investissement, de la dette privée, des infrastructures et de l'immobilier. Elle continue d'exercer les fonctions de directrice commerciale, poste qu'elle a occupé depuis l'acquisition d'Alpha Associates par Amundi en 2024.

Petra Salesny a été reçue au barreau de New York et est titulaire d'un Master en Droit de l'université de New York. Elle est diplômée de la faculté de droit de l'université de Vienne et titulaire d'un doctorat en droit à l'université de Bâle.

Elle a commencé sa carrière en tant que consultante en fusions-acquisitions chez Helbling à Düsseldorf et Zurich, où elle a structuré et coordonné des opérations transfrontalières concernant des entreprises de taille moyenne entre 1999 et 2001.

Elle a également été conseillère juridique au sein de l'équipe de capital-investissement de la banque Vontobel en 2001.

Par la suite, Petra a été directrice des opérations de Swiss Life Private Equity Partners (SLPEP), puis l'une des associées fondatrices d'Alpha Associates en 2004.

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