Petites et moyennes valeurs : Portzamparc publie sa sélection de juin

(Crédits photo : Unsplash - )

La sélection High Five de Portzamparc survole son indice de référence, le CAC Mid & Small, avec une progression de 6,5% depuis le 4 mai 2021, contre 2,4% pour son indice référent.

Pour rappel, cette sélection de Portzamparc comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée sous revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

Pour juin, on assiste au retour des valeurs Clasquin et Fountaine Pajot. Wavestone conserve sa place, ainsi que Reworld Media et SII. Derichebourg quitte le classement, après une publication supérieure aux attentes, ainsi que Vilmorin, dont le manque de newsflow à court-terme freine la dynamique.

Clasquin : acheter avec un objectif de cours de 56 euros

Le bureau d'analyse note un début d'année «ultra dynamique» avec une marge commerciale brute (MCB) qui grimpe de 37% (à 24M euros) au premier trimestre et une croissance des bénéfices nets par action de 42% sur 2021. L'endettement de la société est maîtrisé, avec un levier de 1,6, et permet de réaliser des acquisitions en Europe afin d'accélérer la croissance et dépasser les 100M d'euros de MCB à moyen terme. Le titre est sujet à une décote sur les pairs de l'ordre de 56%. En prenant en compte la liquidité du titre, Portzamparc estime qu'une décote de 35% serait plus juste, valorisant l'action à 71 euros.

Prochain évènement : Assemblée générale annuelle le 9 juin

Fountaine Pajot : acheter avec un objectif de cours de 144 euros

«Engouement confirmé», titre ce mois-ci Portzamparc, qui rappelle le titre dans son portefeuille. Le carnet de commandes s'établit autour de 194 millions d'euros. Cette saison, les ventes du groupe seront plus orientées vers les particuliers que les loueurs, qui choisissent de céder une partie de leur flotte, offrant un foyer de croissance à l'avenir. L'effet est jugé favorable à la marge. En outre, le groupe a profité de la période «ralentie» de septembre à décembre pour restructurer sa production sur le site de Dufour et rationaliser la façon de produire les unités de la marque, permettant ainsi des gains de productivité. Les analystes de la filiale de BNP Paribas notent une «valorisation attractive» avec un ratio EV/EBIT de 8,8 en 2021 et de 6,5 en 2022. Le ratio décote de 50% par rapport à Bénéteau en 2022.

Prochain évènement : résultats du premier semestre le 21 juin

Reworld Media : acheter avec un objectif de cours de 4,90 euros

Pour le bureau d'études nantais, le niveau du cours actuel constitue un point d'entrée intéressant (chute de 20% du titre depuis ses plus_hauts). La décote du titre est liée au «Reworld Bashing» (départ de journalistes de la rédaction de Science et Vie et large écho dans la presse des critiques liées au management du groupe) et devrait finir par s'estomper. Le groupe avait souffert d'un évènement similaire au moment de l'intégration de Mondadori France. Enfin, les analystes notent que la valorisation «demeure particulièrement attractive».

Pas d'évènements en cours

SII : acheter avec un objectif de cours de 30,90 euros

Il peut être intéressant d'entrer au capital de SII, dont «la valorisation ne reflète pas la qualité des fondamentaux», juge le bureau d'analyse. L'entreprise s'est montrée plus résiliente que ce qu'avait estimé Portzamparc (-2,4% de croissance au troisième trimestre contre -5% attendu) et le quatrième trimestre marque le retour à la croissance organique (+3%). «La poursuite du rebond en France conforte la perspective du rebond des résultats dès le S2», écrivent les analystes. Enfin, plusieurs leviers de croissance sont identifiés pour améliorer la rentabilité comme la contribution plus croissante de la Pologne (1/3 du chiffre d'affaires désormais) ou encore la reprise en Allemagne et Espagne, si besoin au travers de restructurations.

Prochain évènement : résultats annuels le 9 juin

Wavestone : acheter avec un objectif de 45,60 euros

Le cabinet dépasse systématiquement les attentes des analystes depuis l'été et le quatrième trimestre n'y déroge pas (+4% de croissance contre -2% attendu). Le contexte est aussi jugé favorable : les grands projets de transformations ne manquent pas et les fusions-acquisitions vont reprendre «stratégiquement» aux Etats-Unis et «tactiquement » en France. Le taux d'activité de 75% sur le seul deuxième semestre constitue un « levier important sur le nouvel exercice».

Prochain évènement : chiffres d'affaires du premier trimestre le 26 juillet

Auguste Grignon Dumoulin (redaction@boursorama.fr)