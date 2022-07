Petites et moyennes valeurs : Portzamparc fait le grand ménage de son high five en juillet

(Crédits photo : Adobe Stock - )

On prend les mêmes et on recommence ! Eh bien, ce n'est pas la devise de Portzamparc qui renouvelle complètement son high five pour le mois de juillet. Exit donc 2CRSI, Entech, Spie, Quadient et Equasens, bonjour (ou rebonjour) Clasquin, Ipsos, Reworld Media, Poujoulat Group et Roche Bobois. En juin, le High Five a baissé de 9,5% ce qui est mieux que la performance du CAC 40 Mid & Small sur la période (-14%). Depuis le 4 janvier, la sélection de valeurs de Portzamparc est légèrement positive (+3,2%) contre -20,1% pour le CAC Mid & Small. A noter que sur le mois écoulé, c'est 2CRSI qui a le plus déçu, "en pleine crise de confiance après la révocation du directeur général délégué et le report de la publication".

Petit rappel pour les investisseurs qui ne seraient pas familiers de cette sélection : elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros. Revue de détail de cette sélection toute neuve

Clasquin : acheter avec un objectif de cours à 78 euros

"Le haut de cycle dure" pour le spécialiste dans les prestations d'ingénierie en transport aérien et maritime. C'est en tout cas ce que pense Yann de Peyrelongue qui analyse la valeur. Le groupe signe une bonne performance dans un marché en baisse et l'analyste a récemment relevé sa prévision de 19% sa prévision de résultat opérationnel 2022 et de 21% son estimation de bénéfice net par action. Il vise d'ailleurs un résultat opérationnel 20% supérieur aux attentes du consensus. Pour couronner le tout, le titre affiche une décote de 15% sur ses comparables.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 2e trimestre le 28 juillet

Ipsos : acheter avec un objectif de cours de 60,80 euros

Ipsos vise les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025 (croissance organique + acquisitions) et cela semble crédible pour Augustin Socié qui couvre la valeur alors que le groupe de sondage a récemment révisé son objectif de croissance organique 2023-2025 à 5-7% contre 3 à 5% précédemment. La valorisation reste attrayante alors qu'Ipsos vise une marge opérationnelle supérieure à 13% en 2025 qui sera portée par "l'accélération du passage à la collecte de données en ligne et l'automatisation du traitement de la donnée".

Prochain événement : résultats du 1er semestre le 20 juillet

Poujoulat : acheter avec un objectif de cours de 91,60 euros

Le leader européen de la fabrication et de la commercialisation de conduits de cheminées et de sorties de toits métalliques peut se flatter d'un chiffre d'affaires 2021-2022 record à 302 millions d'euros en hausse de 23%. Et les résultats devraient suivre alors que l'analyste Nicolas Rouyot s'attend à un résultat opérationnel et un résultat net part du groupe plus que doublés. Il pointe de nombreux facteurs de soutiens structurels, économiques et réglementaires pour Poujoulat , qui va "poursuivre ses investissements pour répondre à la demande".

Prochain événement : résultats annuels le 21 juillet

Reworld Media : acheter avec un objectif de cours de 10,30 euros

Titulaire fréquent du High Five, Reworld Media fait son retour sur la feuille de match. L'année a bien démarré et l'acquisition de Unify et de ses 12 marques de référence (dont Aufeminin, Doctissimo ou Gamekult) est jugée prometteuse. C'est d'autant plus intéressant que le titre a peu réagi à cette acquisition "structurante qui pourrait offrir un upside supplémentaire de 20% au titre" selon l'analyse Jérémy Sallée qui couvre la valeur.

Prochain événement : résultats du 1er semestre le 21 septembre

Roche Bobois : Renforcer avec un objectif de cours de 36 euros

Malgré le contexte actuel dégradé, "les commandes tiennent" se réjouit Arnaud Despré qui couvre le titre. Elles se portent à 190 millions d'euros au 1er trimestre alors que celles du trimestre suivant "devraient a minima en volume égaler celles du T2 2021 à 131,2 millions". L'analyste souligne que le change porte la marge sur la zone US / Canada et il conclut en expliquant que "la visbilité et le positionnement rassurent pour les prochaines publications".

Prochain événement : chiffre d'affaires du 2e trimestre le 21 juillet